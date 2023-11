Zorgbalans vergroot eigen regie revalidanten met inzet van de Compaan met BproCare

Met haar ambitie om in 2030 toonaangevend te zijn als het gaat om oplossingen voor de exploderende zorgvraag, heeft Zorgbalans weer een volgende stap gezet. Vanaf november is de tablet de Compaan gekoppeld aan het zorgcommunicatie- en technologieplatform van BproCare bij Zorgbalans. Hiermee kunnen de revalidanten van de ouderenzorgorganisatie in de toekomst communiceren met zorgmedewerkers en naasten over hun revalidatieproces en zo hun eigen regie in het zorgproces vergroten.

Door de dubbele vergrijzing neemt ook de druk op het bieden van goede geriatrische revalidatiezorg (GRZ) toe. Het is daarom belangrijk dat de GRZ anders wordt ingericht, waarbij naar verwachting een groter deel van de revalidatiezorg straks vanuit huis wordt aangeboden en er minder lange opnames nodig zijn. De Compaan wordt al jaren door Zorgbalans ingezet in de thuissituatie. Voor contact en zorg op afstand is de Compaan zelfs de standaard in de wijkzorg. Ook voor haar revalidanten ziet Zorgbalans kansen voor deze technologie.

Klantreis revalidant

Eerst heeft Zorgbalans de klantreis van de revalidant in kaart gebracht om na te gaan waar digitalisering gewenst en mogelijk is. Vervolgens is gekeken in welke fase van het revalidatieproces de Compaan kan ondersteunen. Daaruit zijn verschillende ideeën naar voren gekomen die vanaf heden beschikbaar zijn, zoals herinnering medicatie-inname en de toegang tot instructievideo’s die het revalidatieproces ondersteunen. De komende maanden komen er nieuwe functionaliteiten bij. Hierbij staat steeds de eigen regie van de revalidant over zijn of haar behandeling centraal. En wordt een veilige terugkeer naar huis vergemakkelijkt.

BproCare en de Compaan

De Compaan is bij Zorgbalans gekoppeld aan het zorgcommunicatie- en technologieplatform van BproCare. Dit digitale platform kan berichten (signalen, alarmen, tekst, beeld, geluid) versturen naar de smartphone van de zorgmedewerkers van Zorgbalans. Het streven is om zoveel mogelijk met één app op de telefoon de functionaliteiten van de verschillende zorgtechnologieën te kunnen bedienen. Naast de Compaan, zijn onder andere ook alarmknoppen, bedsensoren en dwaaldetectiesystemen op het platform aangesloten. De komende jaren zullen daar nog meer zorgtechnologieën aan worden toegevoegd die van waarde zijn voor revalidanten en zorgmedewerkers.

Door de koppeling van de Compaan aan het zorgcommunicatie- en technologieplatform van BproCare heeft de tablet voor Zorgbalans een veel bredere toepassing gekregen. Door de functionaliteiten van de Compaan en BproCare te combineren, kan de revalidant met behulp van de tablet alarmeren bij een zorgvraag, aan dagelijkse revalidatiedoelen werken, zijn of haar zorgdossier inzien en bij terugkeer naar huis zorg op afstand ontvangen.

Ervaringen van de gebruikers

Eén van de revalidanten: “Ik was bang dat ik niet met de Compaan kon omgaan, maar ik had het zo onder de knie. Heel fijn dat ik nu kan beeldbellen met mijn vrouw als ze een dag niet langs kan komen. Ook kan ik zien welke oefeningen ik moet doen voor een sneller herstel. Dat lukt me niet elke dag even goed, maar ik wil zo snel mogelijk weer alles zelf kunnen.”

Voor Zorgbalans is het cruciaal dat alle systemen met elkaar samenwerken. Lars Heutink, projectleider bij Zorgbalans: “Het is van groot belang dat oplossingen goed samenwerken en op één plek samenkomen, in dit geval in de app van BproCare. Daarbij staan uiteraard dataveiligheid, de mogelijkheid om de data van het platform te gebruiken en gebruiksvriendelijkheid voor cliënten en medewerkers voorop. Zorgbalans is daarom de samenwerking aangegaan met BproCare.”

Bron: Zorgbalans