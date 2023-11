Heel veel gratis trainingen voor zorgreservisten

Nationale Zorgreserve lanceert leerplatform

Vandaag lanceert de Nationale Zorgreserve een eigen leerplatform, met ruim tweehonderd gratis geaccrediteerde trainingen voor alle Nederlandse zorgreservisten. De trainingen sluiten naadloos aan bij de takenpakketten waarmee de Nationale Zorgreserve werkt. Op die manier kunnen de zorgreservisten in crisistijd een bijdrage leveren aan de zorg waar dat nodig is. Het is een belangrijke stap in het bevoegd en bekwaam houden van Nederlandse zorgreservisten.

Via het leerplatform kunnen zorgreservisten hun vaardigheden opfrissen en de laatste ontwikkelingen in de zorg bijhouden. De komende tijd worden ook live trainingen, skillslabs en intervisiebijeenkomsten toegevoegd. Voorbeelden van trainingen zijn: ‘Anders kijken naar agressie’, ‘Palliatieve zorg verlenen’, ‘Verzorgend wassen’ en ‘Klinisch redeneren’. Zorgreservisten kunnen met de trainingen ook hun BIG-registratie vormgeven.

Charlotte de Schepper, bestuurder van Extra ZorgSamen, de stichting achter de Nationale Zorgreserve: “Juist in noodsituaties is het van belang dat zorgreservisten niet alleen met een diploma kunnen aangeven waartoe zij bevoegd zijn, maar dat zij nog altijd feeling met het vak hebben en zich ook bekwaam voelen om een bijdrage te leveren. Dit vinden we zo belangrijk, dat we besloten hebben de trainingen en cursussen gratis beschikbaar te stellen aan alle zorgreservisten. Op het moment dat het crisis is, dan staan onze zorgreservisten er en kunnen ze direct aan de slag, dat is waar we ons voor inzetten.”

Snel meer trainingen

De Nationale Zorgreserve slaat voor dit leerplatform de handen ineen met SDB Groep, een gerenommeerde opleider in de zorg. Rens van den Berg, commercieel directeur bij de SDB Groep: “De zorgomgeving verandert continu. Het is heel mooi hoe wij een organisatie als de Nationale Zorgreserve en daarbij zorgreservisten kunnen helpen up to date te blijven. De zorgreservist zelf is voor ons leidend hierin; alles wat we hebben ontworpen, was met hen in ons achterhoofd. We beginnen met de belangrijkste trainingen en breiden snel verder uit.”

Bron: Nationale Zorgreserve