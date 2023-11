Komst nieuw Elektronisch Patiëntendossier moet innovatie in zorg aanjagen

Het online zorgplatform Webcamconsult introduceert een nieuw Elektronisch Patiëntendossier (EPD) met als doel deze toegankelijk te maken voor elke zorgorganisatie en leverancier van digitale diensten. Deze vooruitgang markeert een significante stap in de mogelijkheden voor integratie binnen zorgorganisaties en zal innovatie versnellen.

Het EPD is in samenwerking met zorgprofessionals ontwikkeld om de communicatie tussen patiënten en zorgverleners te verbeteren en te optimaliseren. Bovendien biedt het ruimte voor integratie met bedrijven die diensten leveren aan zorgorganisaties binnen het digitale domein. Het EPD biedt de mogelijkheid aan zorgverleners om tijdens virtuele consulten meteen medische informatie van de patiënt vast te leggen en ook weer eenvoudig terug te vinden zoals medische geschiedenis, laboratoriumresultaten en medicatiegegevens, waardoor zorgverleners tijdens virtuele consulten sneller en weloverwogen beslissingen kunnen nemen.

Belemmeringen zorginnovatie



Bert van Gerwen, CEO van Webcamconsult: “Met de introductie van het Elektronisch Patiëntendossier naast onze online communicatiediensten, zetten we een grote stap voorwaarts in het verwezenlijken van die missie.

Een EPD is in de meeste gevallen behoorlijk gesloten en de kosten voor integratie met een externe leverancier kunnen aanzienlijk zijn. Dit belemmert innovatie in de zorg. Omdat we zelf ook regelmatig met deze problemen te maken kregen en omdat we soortgelijke zorgen hoorden van andere leveranciers en onze relaties, hebben we besloten een eigen EPD te ontwikkelen.”

Van Gerwen benadrukt dat het doel niet is om de bestaande complexe EPD’s in ziekenhuizen te vervangen, maar waar nodig een handzaam EPD te bieden voor met name kleinere zorginstellingen en op afdelingen van grotere instellingen die willen inzetten op hybride zorg. Het kunnen terugvallen op één systeem, dat fungeert als volledige online praktijk, is dan ook de motivatie van Webcamconsult voor de integratie van het EPD.

Geïntegreerd EPD



Daarnaast heeft het EPD de mogelijkheid om verwijsbrieven, recepten en andere correspondentie te delen met patiënten en/of huisartsen.

Op dit moment worden er gesprekken gevoerd met zorgorganisaties in het buitenland, waaronder Spanje, om de implementatie van Webcamconsult met het nieuwe EPD te realiseren. Vera van der Vliet, Country Manager bij Webcamconsult, benadrukt het belang van deze samenwerking: “Niet alleen in Nederland hebben zorgorganisaties te maken met een groeiende zorgvraag en stijgende kosten. Ook in het buitenland wordt gezocht naar innovatieve oplossingen om de efficiëntie te verbeteren en kosten te verlagen. Toegang voor aanjagers van e-healthoplossingen tot EPD’s is daarbij van essentieel belang. Het flexibel en betaalbaar inzetten van het EPD is dan ook het uitgangspunt.”

Het nieuwe EPD wordt internationaal uitgerold in 10 verschillende talen. Zorgaanbieders kunnen de nieuwe dienst online activeren en direct in gebruik nemen.