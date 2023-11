Consumenten kiezen zorgverzekering op prijs, maar weten niet wat ze krijgen

Ombudsonderzoek naar factoren die een rol spelen bij de keuze voor een zorgverzekering

Ombudsman Zorgverzekeringen Frederique van Zomeren heeft door onderzoeksbureau Motivaction onderzoek laten doen naar factoren die een rol spelen bij de keuze voor een zorgverzekering. “Wat opvalt, is dat er vaak een bewuste keuze is gemaakt voor een zorgverzekering maar dat de overgrote meerderheid zich overvallen voelt door de medische kosten voor eigen rekening.”

Overstapangst door hoge kosten



Deze conclusie sluit aan bij de signalen die de SKGZ ontvangt en die de aanleiding vormen voor dit onderzoek. De Ombudsman maakt zich daar zorgen over. “Consumenten blijken vaak onbewust onbekwaam te zijn, dat kan leiden tot onverwachte medische kosten voor eigen rekening, overstapangst en zorgmijding.”

Financiële verrassingen leiden tot zorgmijding



Het onderzoek toont aan dat men weliswaar bewust een keuze maakt voor een zorgverzekering, vaak op prijs gebaseerd, maar dat deze keuze later financiële verrassingen met zich meebrengt. Hierdoor komen mensen alsnog in de knel. Soms is dit risico ingecalculeerd. Maar vaker zijn consumenten zich vooraf niet voldoende bewust van de financiële risico’s van hun keuze en worden zij daar pas mee geconfronteerd als het kwaad al is geschied. Niet iedereen kan die kosten opvangen en dan is een treurige consequentie dat mensen zorg gaan mijden. Dat ze behandelingen uitstellen of zelfs stoppen, omdat ze die niet kunnen betalen. Individueel heeft dat gevolgen, maar ook voor ons allemaal. Deze zorgmijding kan immers op termijn tot hogere zorgkosten leiden.

Alleen doen wat moet, is niet genoeg



In de optiek van de respondenten zou meer informatie kunnen helpen. Dat is begrijpelijk vanuit de gedachte: ‘als ik dit van tevoren had geweten, dan had ik nu niet in deze situatie gezeten’. Tegelijkertijd is het de vraag of meer informatie daadwerkelijk het probleem gaat oplossen. Want aandacht voor toegankelijke en begrijpelijke informatie is er al jaren. Deze ‘informatieplicht’ is zelfs in regelgeving vastgelegd. De Ombudsman vindt het belangrijk dat zorgverzekeraars en zorgverleners consumenten nog beter gaan helpen om een goede keuze te maken. Frederique: “Alleen doen wat moet, is niet genoeg. We moeten doen wat hélpt. Consumenten bevragen en ze persoonlijk, passend en proactief informeren over de eigenschappen van het gekozen verzekeringsproduct. Ook over de mogelijke financiële risico’s die met het gekozen product samenhangen.”

Voorkomen dat mensen tussen wal en schip vallen



En als er dan toch gedoe tussen verzekeraar en verzekerde ontstaat, dan pleit de Ombudsman ervoor om oog te blijven houden voor de mens. “Want dat er in dit complexe systeem dingen misgaan, is een gegeven. Het is belangrijk om dan naar de bedoeling achter de regels te kijken. Want er is vaak ruimte om problemen rechtmatig én rechtvaardig op te lossen. Zo voorkomen we als zorgverzekeringsstelsel dat er mensen tussen wal en schip vallen.”

Bron: SKGZ