Speciaal spreekuur voor te vroeg geborenen gestart

Het Reinier de Graaf ziekenhuis en JGZ Zuid-Holland West (JGZ) hebben vandaag officieel een gezamenlijk spreekuur geopend voor kinderen die te vroeg geboren zijn of een te laag geboortegewicht hebben. Deze Gezamenlijke Ontwikkelingspoli (GO-poli) bevindt zich bij het consultatiebureau in Delft. Hier werkt de kinderarts-neonatoloog van Reinier de Graaf samen met de jeugdverpleegkundige en jeugdarts van JGZ. Samen zetten zij zich in om deze kwetsbare kinderen en hun ouders de juiste zorg te bieden.

Kwetsbaar



Op de afdeling neonatologie van het Reinier de Graaf ziekenhuis wordt onder andere medische zorg verleend aan baby’s die te vroeg geboren zijn (prematuriteit) of een te laag geboortegewicht hebben (dysmaturiteit). Deze kinderen kampen vaak met gezondheidsproblemen omdat hun organen bijvoorbeeld nog niet volgroeid waren bij de geboorte en zij een groter risico hebben op infecties. Ook komen problemen in groei, ontwikkeling en sociaal functioneren vaker voor. Na ontslag uit het ziekenhuis hebben zij en hun ouders gedurende de eerste jaren extra aandacht en ondersteuning nodig. Voortaan wordt de ontwikkeling en de gezondheid van deze kinderen op de voet gevolgd bij de nieuwe GO-poli op het consultatiebureau van JGZ in Delft.

Zorg op de juiste plek



Binnen de GO-poli werkt de afdeling kindergeneeskunde van het ziekenhuis nauw samen met de zorgprofessionals van JGZ. Laura van der Meer, kinderarts-neonatoloog bij Reinier de Graaf: “Door de pre- en dysmature kinderen op het consultatiebureau te zien, kunnen we controlebezoeken bij de jeugdarts, jeugdverpleegkundige en de neonatoloog goed op elkaar afstemmen. We delen expertise en geven ouders eenduidig advies over de zorg van hun kind. Samen kunnen we meer doen aan preventie, problemen eerder signaleren en behandelen. Zo kunnen we gezondheidsproblemen later in het leven van het kind voorkomen. De GO-poli draagt bij aan de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment én aan onze ambitie om alle kinderen in de regio Delft een kansrijke start te geven.”

Gezond opgroeien



JGZ helpt bij gezond opgroeien en opvoeden. Alle kinderen van 0-18 jaar komen hier en de zorg begint op het consultatiebureau. De GO-poli is een mooie aanvulling op de zorg die JGZ biedt. JGZ-verpleegkundige Patricia Vissers: ”Ouders van een te vroeg geboren kind hebben een heftige periode achter de rug. Wij helpen hen met advies en de juiste expertise op verschillende levensgebieden. We maken al kennis in het ziekenhuis, zodat zij weten wie we zijn en welke zorg we bieden. Tot het kind 4 jaar is, wordt het gezien op de GO-poli. Als er later in hun jeugd problemen zijn, dan is het fijn dat we nauw samenwerken met de afdeling kindergeneeskunde van Reinier de Graaf. Ons doel is dat pre- en dysmature kinderen met vertrouwen en zo gezond mogelijk opgroeien.” Daarbij heeft JGZ via Kansrijke Start voor Ouders (KASTO) een goede verbinding met het sociaal domein.

Toekomst



Reinier de Graaf en JGZ streven ernaar om samen ook kinderen te begeleiden die door andere oorzaken een achterstand in de gezondheid hebben. Deze gezamenlijke aanpak tussen de eerste lijn (JGZ) en de tweede lijn (het ziekenhuis) is een goed voorbeeld van transitie van zorg, wat ook de partners van de GO-poli, gemeente Delft en DSW onderstrepen. Ook past het bij de noodzaak om intensiever samen te werken met netwerkpartners, zoals is vastgesteld in het Integraal Zorgakkoord (IZA) en de doelen van de coalitie Kansrijke Start Delft. Alleen door regionale krachten te bundelen, kunnen we de zorg in de toekomst toegankelijk houden voor iedereen.

Delft / JG Zin / GO-poli / locatie Handellaan / JGZ consultatiebureau: Kinderarts-neonatoloog Laura van der Meer met moeder van baby Yara Miah en JGZ verpleegkundige Patricia Vissers.

