Korting eigen risico zorgverzekering verhogen 2024

Als je in 2024 het eigen risico bij je zorgverzekering verhoogt, krijg je waarschijnlijk minder korting op de premie dan in 2023. Toch kan het je nog steeds een mooie korting opleveren van honderden euro’s per jaar. In dit artikel leggen we je uit wat het eigen risico is, en waarom de zorgverzekeraars een lagere korting geven.

Minder korting bij eigen risico verhogen 2024

Je krijgt minder korting bij het verhogen van je eigen risico voor de zorgverzekering in 2024. Dat blijkt uit een inventarisatie van de financiële vergelijkingssite Geld.nl. Zeventien zorgverzekeraars geven minder korting bij het verhogen van je eigen risico. “De gemiddelde korting voor het maximaal eigen risico van 885 euro daalt bijna 50 euro per jaar”, zegt Amanda Bulthuis, expert geld & verzekeringen bij Geld.nl. FBTO, de zorgverzekeraar met de grootste daling in korting op het eigen risico, biedt in 2024 voor hun basispolis 120 euro minder korting per jaar als je het eigen risico verhoogt naar 885 euro. Dit is een daling van 66,7 procent ten opzichte van 2023.

Zorgverzekeraar Korting per maand 2023 bij max. eigen risico (€885) Korting per maand 2024 bij max. eigen risico (€885) Verschil per jaar Verschil in % Anderzorg € 20,00 € 17,50 € 30,00 -12,5% CZ € 17,50 € 15,00 € 30,00 -14,3% CZ Direct € 20,00 € 15,00 € 60,00 -25,0% De Friesland – Zelf Bewust Polis € 15,00 € 10,00 € 60,00 -33,3% DSW € 16,50 € 15,00 € 18,00 -9,1% FBTO – Basis € 15,00 € 5,00 € 120,00 -66,7% FBTO – Basis Plus € 20,00 € 17,50 € 30,00 -12,5% HEMA € 19,00 € 17,50 € 18,00 -7,9% InTwente € 20,00 € 15,00 € 60,00 -25,0% IZA € 20,25 € 17,50 € 33,00 -13,6% Just € 20,00 € 17,50 € 30,00 -12,5% Menzis – Basis Voordelig Polis € 20,00 € 17,50 € 30,00 -12,5% OHRA € 24,83 € 15,00 € 117,96 -39,6% Salland € 25,00 € 17,50 € 90,00 -30,0% Stad Holland € 17,50 € 15,00 € 30,00 -14,3% VGZ Bewuzt € 20,00 € 16,00 € 48,00 -20,0% ZieZo € 17,50 € 14,00 € 42,00 -20,0% Zorg en Zekerheid € 25,00 € 21,00 € 48,00 -16,0% Gemiddelde € 19,62 € 15,47 € 49,72 -21%

Bij het verhogen van je eigen risico betaal je dus minder premie voor de basisverzekering. Om dit te kunnen betalen, rekenen zorgverzekeraars een hogere premie voor mensen die hun eigen risico niet verhogen. “Zorgverzekeraars maken nu het verhogen van je eigen risico minder aantrekkelijk. Zo hoeft de premie van de basisverzekering met de standaard eigen risico van 385 euro minder hard te stijgen in 2024”, zegt Bulthuis.

Wat is eigen risico zorgverzekering?

Het eigen risico in een zorgverzekering is het bedrag dat je zelf moet betalen voor zorgkosten voordat je zorgverzekering deze kosten vergoedt. Alle inwoners van Nederland zijn verplicht om een eigen risico te betalen. Dit geldt overigens niet voor kinderen onder de 18 jaar. Het minimale bedrag van het eigen risico voor de zorgverzekering is 385 euro per jaar. Je betaalt tot dit bedrag je gemaakte zorgkosten uit de basisverzekering zelf. Zijn je zorgkosten hoger dan dit eigen risico? Dan wordt de rest door je zorgverzekeraar vergoed.

Waarom eigen risico verhogen?

Je hebt ook de optie om je eigen risico te verhogen. Je kunt het eigen risico in stappen van 100 euro verhogen, tot een maximumbedrag van 885 euro (dus 500 euro extra eigen risico). Wanneer je je eigen risico verhoogt, krijg je korting op je zorgpremie. Met een hoger eigen risico betaal je dus een lagere zorgpremie. Let hierbij echter goed op, heb jij vaak zorg uit de basisverzekering nodig? Dan is het verhogen van je eigen risico geen verstandige optie, je moet dan een hoger bedrag zelf betalen. Verhoog je eigen risico dus alleen wanneer je geen of weinig zorgkosten verwacht en wanneer je voldoende spaargeld achter de hand hebt voor als je onverwachts toch veel zorg uit de basisverzekering nodig hebt. Tip! Je kunt tussen half november en 31 december overstappen van zorgverzekering. Op Geld.nl kun je eenvoudig zorgverzekeringen vergelijken, zodat je snel een goedkope basisverzekering vindt met het eigen risico bedrag van jouw keuze.