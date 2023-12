Nieuwe cijfers wijzen op dreigend zorginfarct

FNV Zorg & Welzijn slaat alarm

FNV Zorg & Welzijn luidt de noodklok naar aanleiding van de vandaag gepubliceerde arbeidsmarktprognose van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn (AZW). De cijfers tonen aan dat in 2033 een zorginfarct dreigt met een verwacht tekort van bijna 190.000 medewerkers in de sector Zorg & Welzijn. Begin vorig jaar waarschuwde FNV al voor deze ontwikkeling, maar de situatie verslechtert snel.

Bestuurder FNV Zorg & Welzijn, Elise Merlijn, reageert geschokt op de nieuwe cijfers: ‘Mijn eerste reactie was er een van misselijkheid, als je de cijfers ziet met betrekking tot de tekorten naar 2033, (over tien jaar!) dan schrik je jezelf te pletter. Hoe kan de zorg enige vorm van menselijke maat houden als we het hebben over deze tekorten?’

Recente Arbeidsmarktprognose AZW (in aantallen personen)

Branche 2024 (Ref.) 2024 (Nieuw beleid) 2033 (Ref.) 2033 (Nieuw beleid) Universitair medische centra 2.500 2.700 11.100 10.600 Ziekenhuizen en overige med. spec. zorg 4.400 5.000 27.700 26.500 Geestelijke gezondheidszorg 5.500 5.800 14.500 14.100 Huisartsen en gezondheidscentra 1.200 1.400 5.400 5.900 Overige zorg en welzijn 7.000 7.400 20.200 19.500 Verpleeghuiszorg 13.100 14.200 64.900 51.900 Thuiszorg 4.900 5.600 17.000 27.400 Gehandicaptenzorg 7.800 8.400 23.100 23.000 Jeugdzorg 900 1.000 3.300 3.400 Sociaal werk 2.700 3.000 7.700 7.500 Totaal 50.000 54.500 194.900 189.800 Bron: AZW



Urgentie nog nooit zo hoog

Over de hele breedte verviervoudigt het personeelstekort. Met name in de ziekenhuizen zullen enorme problemen ontstaan, het personeelstekort zal daar de komende tien jaar ruim vervijfvoudigen, zo blijkt uit de prognose. Van een tekort van 5000 mensen nu, naar 27.700 in 2033. Volgens FNV Zorg en Welzijn is dat de doodsteek voor het Nederlandse zorgsysteem. Merlijn: ‘We hebben tijdens de corona-periode gezien wat er gebeurt als de capaciteit in de ziekenhuizen niet voldoende is. Er was sprake van Code Zwart. Maar binnen tien jaar is dat permanent het geval. We kijken nu echt naar Den Haag voor een noodplan. De urgentie is nog nooit zo groot geweest.’

Nieuw beleid zorgt voor nog groter tekort

In de cijfers wordt onderscheid gemaakt tussen de huidige situatie en die waarin de verwachte effecten van een aantal relevante voorgenomen of recent ingevoerde beleidsmaatregelen zijn meegenomen. Opvallend is dat nieuw beleid met name in de thuiszorg juist voor een nog groter tekort zorgt. Merlijn: ‘De ouderenzorg gaat dusdanig met tekorten te maken krijgen dat er nauwelijks sprake zal zijn van herstel. Plannen van sommige partijen om de ouderenzorg dan maar via verpleeghuizen te reanimeren, lijkt een utopie gezien de cijfers. Door de tekorten zal er nog minder zorg beschikbaar zijn en zullen ouderen nog veel meer aangewezen worden op eigen creatieve oplossingen en (overbelaste) mantelzorg.’

Oproep tot actie

FNV roept de overheid en alle betrokken partijen op om onmiddellijk met een doortastend plan van aanpak te komen. Een dringende herziening van de arbeidsvoorwaarden, het verminderen van de werkdruk en het aantrekkelijker maken van de sector zijn cruciaal om de kwaliteit van de zorg te waarborgen. FNV benadrukt dat zorgmedewerkers onmisbaar zijn voor het handhaven van de huidige standaard in de zorg.

Bron: FNV