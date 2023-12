ESHPM benoemt Matthias Rieger tot ‘Theme Chair Global Health

Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) gaat het onderzoek en onderwijs op het gebied van Global Health de komende jaren verder versterken. Per 1 januari 2024 is daarom Matthias Rieger aangetrokken als Theme Chair Global Health bij ESHPM. Rieger over zijn benoeming: “Ik ben heel erg enthousiast over mijn aanstelling bij ESHPM met haar lange traditie in het aanpakken van ongelijkheden op gezondheidsgebied over de hele wereld en haar interdisciplinaire aanpak.”

Matthias Rieger is een econoom met interesse in economische ontwikkeling en gezondheid, maar ook gedragseconomie. Hij heeft veel ervaring met veld- en beleidsexperimenten met partners in meerdere landen en disciplines in het Mondiale Zuiden. Deze experimenten hebben bijgedragen aan het ontwikkelings- en gezondheidsbeleid op zowel mondiaal als lokaal niveau. Hij wil graag nieuwe mondiale gezondheidspartnerschappen opzetten op het gebied van onderwijs, onderzoek en beleidsadvies. Ook start hij drie onderzoekslijnen, namelijk een field experiment lab om gezondheidsgedrag te bestuderen, een Global Health natural experiment lab en een initiatief voor kennisvertaling. Rieger zal zijn ingebed bij de sectie Health Economics, maar zal vanuit die inbedding een ESHPM-breed programma ontwikkelen in samenwerking met andere ESHPM-secties. Daarnaast blijft Rieger nog deels verbonden aan het International Institute of Social Studies (ISS) om ook die samenwerking te versterken.

Rieger gaat het thema vanuit ESHPM samen met het Rotterdam Global Health Initiative (RGHI), met Igna Bonfrer als directeur, ontwikkelen. RGHI is een succesvolle samenwerking tussen ISS in Den Haag, Erasmus Medisch Centrum en Erasmus School of Economics. Bonfrer: “De afgelopen jaren hebben we al veel gedaan in Latijns-Amerika, Azië en nu ook Afrika. Ik verwacht dat RGHI door deze benoeming een nog sterkere magneet zal worden voor diegenen die geïnteresseerd zijn in het bevorderen van uitmuntend onderzoek en onderwijs, bijvoorbeeld op het gebied van eerlijke toegang tot hoogwaardige gezondheidszorg voor iedereen”.

Bron: ESHPM