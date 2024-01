Structureel Vaccinatieprogramma tegen Mpox geadviseerd door Gezondheidsraad

Oss, Nederland – De Gezondheidsraad heeft aanbevolen om een structureel vaccinatieprogramma tegen mpox op te zetten voor de groepen waarin deze virusinfectie het meest voorkomt.

Mpox, voorheen bekend als apenpokken of monkeypox, is een virusinfectie die sinds 2022 in Nederland wordt waargenomen. In de jaren 2022 en 2023 werd vaccinatie tegen mpox aangeboden door de GGD aan mannen die seks hebben met mannen, vooral degenen die regelmatig seks hebben met meerdere partners. Deze specifieke groep loopt het grootste risico op een mpox-infectie. Op verzoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de Gezondheidsraad nu beoordeeld of vaccinatie tegen mpox moet worden opgenomen in een structureel vaccinatieprogramma.

De Gezondheidsraad adviseert om structureel vaccinatie tegen mpox aan te bieden aan de groep mannen met het hoogste risico op een mpox-infectie, vanwege de ernstige impact van de ziekte in deze groep, de onvoorspelbare epidemiologie van mpox en de onzekerheid over de ernst en omvang van mogelijke toekomstige uitbraken. Het advies is om het vaccinatieaanbod gedurende vijf jaar te handhaven en vervolgens een evaluatie uit te voeren.

Dit advies is een belangrijke stap in het beschermen van de volksgezondheid en het voorkomen van verdere verspreiding van mpox in Nederland.

Bron: Gezondheidsraad