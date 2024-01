Zorgverzekering 2024: De beste keuze voor de verzekerde

Zoals elk jaar aan de orde na Prinsjesdag, stijgen de premies van zorgverzekeringen met ingang van het nieuwe jaar. Vanwege de stijging van de zorgpremies lijkt het voor veel verzekerden steeds aantrekkelijker om zorgverzekeringen te vergelijken. Met de 39 zorgverzekeraars die actief zijn in Nederland, is de kans groot dat er gunstigere premies beschikbaar zijn. Toch kan niet elke verzekerde voordelig overstappen.

Veranderingen 2024

De wijzigingen met betrekking tot zorgverzekering 2024 zijn over het algemeen vrij ongunstig voor veel verzekerden. In 2024 wordt onder andere de maandelijkse zorgpremie verhoogd naar € 149,- per maand. Dit is een stijging van zeker € 12,- per maand ten aanzien van 2023. Op jaarlijkse basis kost deze stijging een zorgverzekerde € 142,- meer per jaar.

De hoogte van een zorgpremie wordt bepaald aan de hand van onder andere de zorgkosten, hoeveel het kost om de zorgverzekering uit te voeren en de hoogte van het eigen risico. Op Prinsjesdag heeft het kabinet besloten om het verplichte eigen risico van € 385,- vast te zetten tot en met 2026. Het eigen risico wordt dus niet wettelijk verhoogd, maar kan vooralsnog vrijwillig worden verhoogd door een zorgverzekerde. Het eigen risico mag maximaal € 500,- verhoogd worden.

Daarnaast is ook de verandering in zorgtoeslag van belang. In 2024 wordt deze namelijk flink verlaagd. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat deze toeslag dit jaar tijdelijk extra verhoogd was om zo de koopkracht te vergroten.

“In 2024 komt de maximale zorgtoeslag waarschijnlijk onder de gemiddelde premie te liggen. Om te besparen op je zorgkosten wordt het vergelijken van verschillende zorgverzekeringen daarom steeds belangrijker. Goed vergelijken betekent dat je minder hoeft bij te betalen.” – Eva van Erk, Zorgexpert.

Zorgverzekering 2024 vergelijken

Vanaf 13 november tot en met 31 december 2023 is het mogelijk om zorgverzekeringen voor 2024 te vergelijken én over te stappen. Overstappen naar een andere zorgverzekering moet vóór 1 januari 2024 gedaan zijn. Zorgvuldig vergelijken helpt bij het maken van de voordeligste keuze. De onderstaande inzichten helpen zorgverzekerden om de juiste keuze te maken.

Vergelijken werkt als volgt

Bij het vergelijken van de eigen zorgverzekering met andere verzekeringen, is het verstandig om de verschillende dekkingen van zorgverzekeraars in kaart te brengen. Hierbij is het zaak om te letten op wat er in de polisvoorwaarden staat en of de zorgverzekering nog voldoet aan de zorgbehoefte.

Bij een online verzekeringsvergelijker zoals overstappen.nl kunnen verzekerden per zorgverzekeraar inzien hoeveel vrij zorgkeuze beschikbaar is, welke aanvullende pakketten er aangeboden worden en wat wel of juist niet door de zorgverzekering wordt vergoed. Daarnaast is het overstappen van zorgverzekeraar geheel gratis en wordt de huidige zorgverzekering automatisch opgezegd.

Zorgverzekering 2023 behouden in 2024

Sommige verzekerden zijn angstig als het aankomt op het veranderen van hun zorgverzekering. Velen geloven namelijk nog dat blijven bij één zorgverzekeraar financieel aantrekkelijker is. Helaas zijn de kortingen die tegenwoordig aangeboden worden aan loyale klanten in bepaalde gevallen minder dan het verschil in overstappen naar een goedkopere verzekering.