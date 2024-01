Vanavond op TV: Aandacht voor Gezinnen die Zorg Bieden aan Kinderen met Beperkingen

Vanavond, donderdag 18 januari 2024, willen we jullie graag wijzen op een interessante uitzending op TV. Het programma ‘Pointer’ zal om 20:25 uur op NPO2 aandacht besteden aan de uitdagingen waar gezinnen mee worden geconfronteerd die de zorg dragen voor kinderen met beperkingen, waaronder meervoudige beperkingen.

In de uitzending:

– Geeft Cindy Droste een inkijkje in het leven met hun gehandicapte zoon Rick (20, foto)

– Vertelt Marja Lansink hoe ze met 45 betrokken gezinnen in Twente knokt voor een kleinschalige woonvoorziening Stichting De Zonne Hoeve Tubbergen (voorlopig zonder succes)

– Reageert wethouder van Tubbergen Hilde Berning-Everlo over de rol van de gemeente

– Horen we de dromen van ouders over een kleinschalige woonvorm van: Marjolein en Sander van Osch, Claire Michielsen en Krijnen Louise

– Legt Rudo Jockin van de Landelijke Vereniging van Ouderinitiatieven uit dat het gemiddeld zeker 10 jaar (!) duurt om een woonvoorziening op te zetten (en wat daar allemaal bij komt kijken)

– Duidt L. van Heumen van SlowCare in Oss waarom hun geroemde aanpak (nog) geen navolging heeft gekregen

– Vertelt Ageeth Ouwehand van ’s Heeren Loo hoe zij het personeelstekort probeert op te lossen



Met dank aan MEE NL en de BCMB, beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor de samenwerking rond de enquête.

Han Mennen



Presentatie: Marijn Frank

Redactie: David van Unen

Samenstelling: Judith Meulendijks

Camera: Alexander Koning en Harry van de Westelaken

Montage: Erwin Tijmense

Regie: Justus Cooiman

In Nederland wordt het steeds moeilijker om mensen met een beperking in passende woonvoorzieningen te plaatsen. Dit leidt ertoe dat mensen met een beperking vaak langer thuis blijven wonen dan wenselijk is, wat zowel voor de betrokken gezinnen als voor de cliëntondersteuners grote uitdagingen met zich meebrengt.

Uit een recent onderzoek blijkt dat meer dan 90 procent van de onafhankelijke cliëntondersteuners zich zorgen maakt over deze situatie. Lange wachtlijsten en de complexiteit van de zorgbehoefte zijn enkele van de grootste obstakels bij het vinden van geschikte woonplekken. Hierdoor worden gezinnen soms gedwongen om hun kinderen met ernstige beperkingen thuis te houden, wat enorme druk legt op naasten en verzorgers.

De uitzending van ‘Pointer’ vanavond zal dieper ingaan op deze problemen en de mogelijke oplossingen. Er zal ook gesproken worden over kleinschalige wooninitiatieven, die door groepen ouders worden opgezet om de zorg voor hun kinderen zelf te organiseren. Dit kan een alternatieve benadering zijn om betere zorg te bieden aan mensen met beperkingen.

De uitzending is vanavond om 20:25 uur op NPO2, een uitzending van ‘Pointer’ te bekijken. Laten we samen streven naar een betere toekomst voor gezinnen die zorg dragen voor kinderen met beperkingen in Nederland.