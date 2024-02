128.000 nieuwe kankerpatiënten in 2023; diagnose vaker vroeg gesteld

Wereldkankerdag 2024: Aandacht voor de impact van kanker. Patiënten ervaren zelfs tien jaar na diagnose nog klachten

2.000 meer nieuwe kankerdiagnoses dan in 2022 – veel variatie in stadium bij diagnose tussen verschillende kankersoorten

Doneer Je Ervaring-peiling Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties: Bijna negen op de tien (ex-)patiënten ervaart langer dan tien jaar na diagnose nog gevolgen van de kanker(behandeling

Organisaties openen in het hele land hun deuren op en rond 4 februari

In 2023 werd bij 128.000 nieuwe patiënten kanker vastgesteld, 2.000 meer dan in 2022. De stijging ten opzichte van 2022 is volgens verwachting (zie ook Trendrapport kanker in 2032) op basis van de bevolkingstoename en het groeiende aandeel ouderen in de bevolking. Er is veel variatie tussen kankersoorten in welk stadium de ziekte wordt ontdekt, maar bij een aantal soorten is dit vaker in een gunstiger (vroeger) stadium. Dit volgt uit cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). In totaal leven er ruim 900.000 mensen met kanker in Nederland.Uit de Doneer Je Ervaring-peiling van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) geeft 85% van de respondenten aan nog steeds gevolgen te ervaren van hun ziekte, zelfs langer dan 10 jaar na diagnose.

Het stadium bij diagnose wordt vanaf 1989 landelijk door Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) vastgelegd in de Nederlandse Kankerregistratie. Deze informatie is nu voor iedereen te raadplegen via de website NKR Cijfers. Het bevolkingsonderzoek heeft bij borst- en darmkanker het aandeel vroege diagnoses verhoogd. Bij borstkanker steeg het aandeel van het gunstigste stadium (stadium I) van 28% eind jaren ’80 naar 45% in 2022. Bij darmkanker was er een stijging van 19% naar 25%. Ook bij melanoom en prostaatkanker is het aandeel gunstig stadium toegenomen. Daarentegen wordt longkanker nog steeds vaak in een ongunstig stadium ontdekt. Kanker van de schildklier en het baarmoederlichaam, alsmede melanoom worden in ongeveer 70% van de gevallen in een gunstig stadium ontdekt; bij kanker van de borst, baarmoederhals, prostaat en nier is dat ongeveer de helft. Bij kanker van de slokdarm, maag, galwegen en alvleesklier is dat maar in ongeveer 10% van de diagnoses het geval.

Meer informatie over nieuwe diagnoses en stadiumverdeling, inclusief grafieken op IKNL.nl

NFK: Impact van kanker groot, zelfs tien jaar na diagnose

Via de Doneer Je Ervaring-peiling van de NFK gaf vijfentachtig procent van respondenten die langer dan 10 jaar geleden een kankerdiagnose kregen, aan nog last te hebben van een of meerdere lichamelijke en/of psychische klachten als gevolg van hun ziekte of behandeling. Kijkend naar álle respondenten is dit 89 procent; het meest genoemd worden vermoeidheid, verminderde lichamelijke conditie, neuropathie, geheugen- of concentratieproblemen en seksuele problemen. Bovendien heeft één op de vijf last van somberheid of depressieve gevoelens. In totaal werd de peiling ingevuld door 5.710 mensen die minimaal twee jaar geleden hoorden dat ze kanker hebben of hadden. De meeste mensen hebben meerdere klachten tegelijkertijd. Alle respondenten met klachten ervaren hiervan– in meerdere of mindere mate – last in het dagelijks leven, zoals bij het huishouden, in sociale relaties, in werk of vrije tijd.

Activiteiten op Wereldkankerdag

Op deze dag is er wereldwijd aandacht voor de impact die de ziekte heeft. Dit jaar staan we stil bij verder leven met kanker. Want of je nu zelf patiënt bent of iemand om wie je geeft: de gevolgen van kanker op je leven zijn niet te onderschatten. Daarom openen zorgorganisaties op en rond Wereldkankerdag in het weekend van 4 februari hun deuren om te laten zien wat zij voor mensen met kanker en hun naasten kunnen betekenen. Van een lezing over een behandelmethode tot een luisterend oor, en van een fit-challenge tot wandelcoaching.

Ontdek alle activiteiten die speciaal voor Wereldkankerdag zijn georganiseerd op kanker.nl/wereldkankerdag. Wereldkankerdag wordt georganiseerd door KWF, NFK, IPSO Centra voor leven met en na kanker, IKNL en kanker.nl

Bron: IKNL