FNV: UMC-werknemers staan klaar om actie te voeren, 83% is actiebereid

83% van de leden van vakbond FNV is bereid om actie te voeren voor onder meer extra vrije tijd, meer loon en een goed generatiebeleid waar alle medewerkers iets aan hebben. 79% is bereid om zondagsdiensten te gaan draaien, het ultieme actiemiddel in de ziekenhuizen. Dat blijkt uit een peiling van de FNV in het kader van de cao-onderhandelingen. De peiling is ingevuld door 559 UMC-medewerkers.

Elise Merlijn, bestuurder FNV Zorg & Welzijn en cao-onderhandelaar: ‘De finale komt wat ons betreft wel in zicht, na acht overlegrondes, met op 18 januari jl. een marathonzitting van 12 uur.’ De ervaren cao-onderhandelaar heeft wel goede hoop dat ze op 12 februari tot een akkoord komen met de werkgeversorganisatie NFU (Nederlandse Federatie Universitair Medische Centra).

Negen rondes moet genoeg zijn

Merlijn vindt dat negen keer onderhandelen voldoende moet zijn om er samen uit te komen. ‘Als dat niet lukt dan gaan we ons, samen met de leden, serieus beraden of het nog wel zinvol is om verder te overleggen.’ Op 7 december stuurde FNV Zorg & Welzijn, samen met bonden CNV, FBZ en de LAD, al een nieuw, gezamenlijk voorstel aan de NFU.

Prioriteiten benoemd

Vakbonden en werkgevers hebben in het laatste gesprek over een weer de prioriteiten benoemd. Voor FNV Zorg & Welzijn zijn dat een salarisverhoging van 8% gedurende de looptijd van de cao, een fatsoenlijke reis- en parkeerkostenregeling en een generatiebeleid waar iedereen wat aan heeft. Een ander punt waar nog veel op moet gebeuren is het verlagen van de werkdruk. Dat kan door enerzijds meer vrije tijd en anderzijds betere regelingen voor de bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiediensten, de zogenoemde BAC-diensten.

Reis- en parkeerkosten





De lage en soms zelfs ontbrekende reis- en parkeerkostenvergoeding is veel UMC-werknemers een doorn in het oog. Veel werknemers zijn voor woon-werkverkeer afhankelijk van de auto. Erjan Hilbrands, weefselbankanalist bij het UMC in Groningen en actief FNV-lid: ‘Kijk naar de werknemers die uit bijvoorbeeld Friesland, Groningen of Drenthe komen. Daar is het openbaar vervoer al niet geweldig. In het weekend of na een nachtdienst is het voor veel medewerkers onmogelijk om met het openbaar vervoer te reizen. En je rijdt dan ook nog eens langs andere ziekenhuizen, waar je ook kunt werken. Dichterbij huis, dat scheelt dan heel wat reistijd en geld.’

Actiebereidheid zichtbaar





Inmiddels hangen er in alle UMC’s al spandoeken met leuzen als: “We verbouwen voor 600 mln. maar voor ons geen poen”, “Geld in stenen???, straks is het personeel verdwenen” en “Zelfs met een microscoop zien wij deze cao niet zitten”.

80.000 werknemers

De cao UMC geldt voor zo’n 80.000 werknemers. De huidige cao liep af op 31 december 2023. De FNV wil dat de nieuwe cao voor 1,5 jaar gaat gelden.

Bron: FNV