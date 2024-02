Alarmerende stijging kinkhoestgevallen onder pasgeborenen

Vaccinatie en voorzorgsmaatregelen dringend geadviseerd

Recentelijk is een zorgwekkende toename geconstateerd in het aantal pasgeboren baby’s dat ernstig ziek wordt als gevolg van kinkhoest. Wekelijks worden circa 110 nieuwe gevallen van kinkhoest gerapporteerd, waarvan ongeveer twintig betrekking hebben op baby’s. Deze opmars is voornamelijk waarneembaar in regio’s met een lage vaccinatiegraad, waaronder de zogenaamde Biblebelt. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en medisch specialisten adviseren personen met hoest- en verkoudheidssymptomen om afstand te bewaren tot hoogzwangere vrouwen en pasgeboren kinderen.

Een significante toename in kinkhoestgevallen onder baby’s baart het RIVM grote zorgen. Kinkhoest kan voor baby’s levensbedreigend zijn, resulterend in ziekenhuisopname en in zeldzame gevallen zelfs de dood. Meer dan negentig procent van de getroffen baby’s in 2024 was niet gevaccineerd tegen deze ziekte, waarbij ongeveer de helft van hen ziekenhuiszorg nodig had.

Kinkhoest is een uiterst besmettelijke aandoening, veroorzaakt door een bacterie die toxische stoffen afscheidt, resulterend in langdurige en hevige hoestbuien. Het aantal kinkhoestmeldingen is sinds juni vorig jaar aanzienlijk gestegen en overschrijdt de cijfers van de voorafgaande jaren aanzienlijk. Het werkelijke aantal gevallen ligt mogelijk nog hoger, aangezien niet iedereen met symptomen getest wordt.

Om de verspreiding van kinkhoest te beperken en vooral zuigelingen te beschermen, worden de volgende richtlijnen aanbevolen:

Zwangere vrouwen worden aangemoedigd zich te laten vaccineren tegen kinkhoest tijdens de zwangerschap en contact met zieke personen te vermijden.

Ouders dienen ervoor te zorgen dat hun baby’s de vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma op tijd ontvangen. Bij hoestklachten binnen het gezin of contact met een kinkhoestpatiënt, is het raadzaam om een huisarts te raadplegen.

Personen met hoest- of verkoudheidssymptomen moeten uit de buurt blijven van hoogzwangere vrouwen en pasgeboren baby’s.

Sinds de introductie van het kinkhoestvaccin in 1957 was een aanzienlijke daling in het aantal kinkhoestgevallen waarneembaar, waarmee jaarlijks vele kinderlevens werden gered. Echter, sinds 1996 is er weer een toename te zien, mede doordat de bacterie van structuur is veranderd en mensen hierdoor gemakkelijker ziek worden. Tussen april 2020 en juni 2023 waren er bijna geen meldingen van kinkhoest, waarschijnlijk als bijeffect van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. De huidige stijging in kinkhoestgevallen kan deels worden verklaard door het gebrek aan natuurlijke immuniteitsopbouw tijdens deze periode.

Bron: RIVM