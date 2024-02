Chatbot Verne is winnaar Utrechtse voorronde Zorginnovatieprijs

Uitreiking nationale zorginnovatieprijs dit jaar tijdens Dutch Health Week

Verne Health werd tijdens de Utrechtse voorronde tot regiowinnaar uitgeroepen en dingt mee naar de Nationale Zorginnovatieprijs 2024, die op 10 april wordt uitgereikt tijdens de Dutch Health Week. Van 7 tot en met 14 april staat Utrecht geheel in het teken van toegankelijke zorg en gezondheid voor iedereen. Met 15.000 deelnemers aan ruim twintig evenementen, doet de regio een volle week lang dienst als centrale health hub. Onderdeel daarvan is de uitreiking van de Nationale Zorginnovatieprijs, die plaatsvindt op het hoofdpodium van het grootste health-tech evenement van Nederland: Zorg & ict. Deelnemers maken kans op de vakjuryprijs van €10.000, de publieksprijs is goed voor €5.000.



Spraakmakende winnaar

De Utrechtse regionale voorronde vond gisteren plaats bij ROM Utrecht Region, medeorganisator van Dutch Health Week. Zes Life Sciences & Health bedrijven presenteerden hun baanbrekende producten, stuk voor stuk mensgerichte innovaties die helpen zorg en gezondheid te verbeteren.



De jury riep Verne Health uit tot regionale winnaar, met hun spraakmakende Chatbot Verne. “De Chatbot helpt mensen met beweegklachten op weg waardoor ze direct aan de slag kunnen met hun herstel. Ik vond het mooi om te horen dat de jury sprak over een bewezen product waar een patiënt echt mee geholpen is. Ik ben benieuwd naar de andere regionale winnaars en kijk uit naar een inspirerende Dutch Health Week.”



Voorzitter van de jury Liesbeth de Bock: “Het is een concrete zorginnovatie die eigenlijk al in staat is om zorggebruik te verminderen, het is goed schaalbaar en heeft een goed doordachte aanpak. Met dat laatste bedoel ik dat er een duidelijke focusgroep achter zit, de inhoud is wetenschappelijk onderbouwd en de aanpak is gedegen. Chatbot Verne heeft veel potentie om ook de landelijke winnaar te worden.”

Toonaangevend en toegankelijk

Ondernemingen die hun innovatie uitgewerkt, getest en gelanceerd hebben, kunnen vaak een steuntje in de rug gebruiken. Daarom reikt Zorginnovatie.nl jaarlijks de Nationale Zorginnovatieprijs uit aan de meest innovatieve onderneming in de opschalingsfase. Alle regionale winnaars krijgen een plekje op het Heart of Health-startupplein, een samenwerking tussen ROM Utrecht Region en Health~Holland. Doel is om via samenwerkingen de regio te helpen uitgroeien tot het toonaangevende Open Health Lab van de Nederlandse en Europese Life Sciences & Health-sector. Kortom: regio Utrecht als groot, toegankelijk laboratorium voor het testen, valideren en implementeren van innovaties die de gezondheid van de mens verbeteren. Er wordt actief gelobbyd om een versnelde ontwikkeling van de sector te kunnen bewerkstelligen.

Over Dutch Health Week

Dutch Health Week is een uniek evenement voor de inwoners van Utrecht en voor iedereen die zich binnen Nederland bezighoudt met gezondheid en zorg. Mensen doen inspiratie op, wisselen ideeën uit en leren innoveren. Denk aan zorgbeurzen, congressen en open dagen, maar ook aan restaurants met een extra gezond menu, sportclub die proeflessen aanbieden en musea met speciale health-routes. Onderdeel van de Dutch Health Week is het door ROM Utrecht geprogrammeerde Zorg & ICT van 9 tot en met 11 april. Hier maken health-tech professionals kennis met de nieuwste technologieën en relevante ICT-oplossingen. Sprekers delen hun expertise op de Health Tech Mainstage en exposanten tonen innovaties, producten en diensten. Zo wordt samengewerkt aan de transformatie naar een duurzame en toekomstbestendige zorg. Zie ook dutch-healthweek.nl.

Over Health~Holland

De topsector Life Sciences & Health (Health~Holland) is een van de tien sectoren die onderdeel zijn van het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid van de Nederlandse overheid. Onder de noemer Health~Holland bundelen publieke en private partijen landelijk hun investeringen en activiteiten om economische en maatschappelijke impact te realiseren voor Gezondheid & Zorg. De gezamenlijke focus van de partijen wordt gevormd door zes Gezondheid & Zorg missies zoals geformuleerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), waaronder het verlengen van de gezonde levensverwachting en het verminderen van gezondheidsongelijkheid. Health~Holland bevordert samenwerkingen, stimuleert financiële steun en ondersteunt bedrijven om de sterke punten van de sector te benutten. Een mooie basis voor betrokkenheid bij Dutch Health Week. Zie ook health-holland.com.



Over ROM Utrecht Region

De ROM Utrecht Region verbindt ambitieuze, innovatieve ondernemers met kennis, financiering en toegangspoorten tot andere markten in Nederland en in het buitenland. Maar vooral ook met elkaar en met de regio Utrecht. De ROM Utrecht Region helpt innovatieve ondernemers door te groeien. In Nederland, in het buitenland, maar vooral ook met elkaar en met de regio Utrecht. Onder het motto ‘Utrecht, Heart of Health’ werkt de ROM in drie Utrechtse ecosystemen met nationaal aanzien aan een wereld voor een gezonde mens, een gezonde leefomgeving en een gezonde maatschappij in een steeds veranderende wereld die steeds digitaler wordt. Dat doet de organisatie door te innoveren: samen impact maken, van idee tot business, investeren: hulp bij financiering en internationaliseren, je grenzen verleggen. Zie ook voor meer informatie het whitepaper over de ecosystemen:

