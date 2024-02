Sushi is niet alleen lekker, maar ook goed voor je hart

Sushi is tegenwoordig niet meer uit het wereldbeeld weg te denken. Sushi is niet alleen lekker, maar ook enorm goed voor lichaam en geest. Maar wat is er nu zo gezond aan sushi en waarom eten zoveel mensen het? En wat zitten er voor voedingsmiddelen in die goed zijn voor je hart? Dat gaan we je uitleggen. En het antwoord is niet per direct iets wat je zou verwachten!

#1 Wasabi

Wasabi staat bekend om zijn scherpe smaak bij sushi, maar het is meer dan alleen een pittig extraatje. Deze groene pasta zit vol met goede voedingsstoffen. Het heeft enorm veel vitamine C, wat je immuunsysteem een boost geeft en je tevens kan beschermen tegen ziektes. Wasabi werkt ook ontstekingsremmend, wist je dat? Het zou dus kunnen zorgen voor minder pijn en zwellingen. Het kan zelfs je bloeddruk verlagen en je hart gezond houden. Daarbij zorgt wasabi voor een betere spijsvertering en gezonde darmen door de productie van spijsverteringsenzymen te stimuleren. Het bevat ook stoffen die je lichaam helpen ontgiften en je lever beschermen, plus calcium voor sterke botten en tegen botontkalking. En de antioxidanten in wasabi kunnen je hersenen beschermen en je denkvermogen verbeteren. Bij Puur Mieke vind je misschien wel een aantal lekkere ingrediënten voor sushi, zoals matjes, rijst, tamari, nori en rijstwijn.

#2 Vis

Sushi zit vol met eiwitten en allerlei belangrijke voedingsstoffen en dat komt vooral door (verse) vis. Vette vis, zoals zalm, zit boordevol omega 3. Dat is een vetzuur dat goed is voor je hart en je hersenen. Het zorgt zelfs voor meer grijze stof in je brein en dat is weer goed voor je geheugen en emoties. En dat allemaal door wat vis, best cool toch? Rauwe vis heeft ook nog eens weinig vet, dus het is hartstikke gezond. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt zelfs dat je best 1-2 keer per week vette vis mag eten. Dus of je nou zin hebt in Nigiri Zalm, Sashimi of een Zalm Poke bowl, het is niet alleen lekker, maar ook nog eens goed voor je. Het fijne aan Japans eten is dat het gezond eten lekker en makkelijk maakt. Dus, de volgende keer dat je iets gezonds wilt eten, sla die saaie salade of boterham over en trakteer jezelf op wat sushi of sashimi.

#3 Gember

Lekker veel gember eten! Die pittige roze gember die je bij sushi krijgt, is niet alleen lekker, maar ook nog eens supergezond. Het kan je bloedsuiker verlagen en zelfs helpen om bacteriële infecties tegen te gaan. Wist jij dat sushi dus ook best gezond kan zijn? Let er wel op dat je alleen verse ingrediënten en verse vis gebruikt, want daar haal je de meeste voedingsstoffen uit. Sla die voorgemaakte sushi van de supermarkt dus over!