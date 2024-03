Zes feiten en fabels over darmkanker op een rij

Maart = darmkankermaand

De maand maart is uitgeroepen tot darmkankermaand om extra aandacht te besteden aan deze ziekte. Want welke invloed heeft leefstijl op het ontstaan van − en het herstel na − deze ziekte? En moet je bijvoorbeeld voor je operatie aan darmkanker nog stoppen met alcohol drinken en roken? Treant zet zes feiten en fabels over darmkanker op een rij.

Als je darmkanker hebt, is de kans groot dat je hieraan overlijdt: FABEL!



De ziekte darmkanker is goed te genezen als je er op tijd bij bent. Hoe eerder we weten dat iemand darmkanker heeft, hoe meer kans er is op volledige genezing.

Darmkanker veroorzaakt pas in een laat stadium klachten: FEIT!



Dat klopt. En daarom wordt in Nederland het bevolkingsonderzoek darmkanker (BVO) uitgevoerd. Treant doet hier ook aan mee. Iedereen tussen 55 en 75 jaar krijgt elke twee jaar een oproep om mee toe doen aan het bevolkingsonderzoek.

Bij een onderzoek naar darmkanker geldt: hoe schoner de darm, hoe groter de kans dat afwijkingen worden gezien: FEIT!



Voor een onderzoek in de darm − de coloscopie genoemd – moet de dikke darm helemaal leeg en schoon zijn. De arts kan de binnenkant van de darm dan goed onderzoeken. De dag voor het onderzoek mag de patiënt niks eten. Water, thee, bouillon en limonade zonder koolzuur mag vaak wel.

Om de risico’s bij een darmkankeroperatie te verkleinen, is het belangrijk om de weken voor de operatie zo veel mogelijk binnen te blijven: FABEL!



Bewegen is goed bij darmkanker. Want hoe fitter iemand is, hoe succesvoller de operatie kan zijn. Door een goede conditie is de kans op complicaties en bijwerkingen kleiner. Dat zorgt voor een beter en sneller herstel. Bewegen in de buitenlucht draagt ook bij aan een betere mentale gezondheid.



Volgens de nationale beweegrichtlijnen bewegen volwassenen voldoende bij 2,5 uur per week matig intensief bewegen in combinatie met 2 keer per week spierversterkende oefeningen.

Als je darmkanker hebt, is het belangrijk om voor je operatie nog te stoppen met alcohol drinken en roken: FEIT!



Het drinken van alcohol verhoogt de kans op nabloedingen en het risico op acute verwardheid. Het advies is daarom om in ieder geval vier weken voor de operatie te stoppen met alcohol drinken. Hetzelfde geldt voor roken. Door vlak voor de operatie nog te roken is er meer kans op een infectie, longontsteking, trombose en nierfalen.





Het eten van rood en bewerkt vlees kan het risico op darmkanker vergroten: FEIT!



Het advies is om niet meer dan 500 gram vlees per week te eten, inclusief vleeswaren. Eet daarbinnen maximaal 300 gram rood vlees, zoals rundvlees en varkensvlees. Dit is een maximum, minder of geen vlees eten kan ook. Als vleesvervanger kun je peulvruchten, tofu, tempé of ei nemen of ongezouten noten.

Ken jij de zeven signalen van darmkanker? Doe de test van de Maag Lever Darm Stichting.

Bron: Treant