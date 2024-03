Start samenwerking tussen GGZ Ecademy en Kenniscentrum Phrenos

GGZ Ecademy en Kenniscentrum Phrenos hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

Doel van de samenwerking is om via scholing kennis te delen met professionals die mensen met

psychische problemen ondersteunen of behandelen.



Domeinoverstijgend samenwerken



De samenwerking is afgesloten voor een periode van vijf jaar. Inhoudelijk richt de samenwerking

zich allereerst op het thema ‘Domeinoverstijgend samenwerken tussen ggz en sociaal domein.’ Op

termijn is de ambitie om een volledige Leerlijn voor dit thema te ontwikkelen.



Eerste gezamenlijk ontwikkelde e-learningmodule



Kenniscentrum Phrenos ontwikkelde het instrument ‘Kompas ernstige psychische problemen en

kwaliteit van leven. Hoe sociaal domein en ggz kunnen bouwen aan samenhang, kwaliteit en

innovatie.’ Om de implementatie van dit Kompas te bevorderen, maakten Kenniscentrum Phrenos

en GGZ Ecademy de e-learningmodule ‘Aan de slag met domeinoverstijgend werken’, die in 2024

gratis beschikbaar is voor iedereen. Deze interactieve module biedt inspiratie, concrete

handvatten en opdrachten voor iedereen die domeinoverstijgend gaat (samen)werken. De module

wordt vandaag gelanceerd tijdens de Werkconferentie Vakmanschap en Samenwerken van

Kenniscentrum Phrenos.



Arjan Pronk, directeur van GGZ Ecademy: ” De samenwerking tussen GGZ Ecademy en

Kenniscentrum Phrenos markeert een cruciale stap in ons gezamenlijke doel om via scholing

kennis te delen en verandering in de zorg te bevorderen. Het Kompas biedt een concreet

instrument voor succesvolle samenwerking tussen ggz en sociaal domein. Onze gezamenlijke

scholing draagt bij aan brede implementatie, waarmee we professionals in verschillende

domeinen stimuleren elkaars taal te spreken en tot een gezamenlijke aanpak te komen.”

Jeanne Nitsche, directeur algemene zaken van Phrenos: “De gezamenlijk ontwikkelde

e-learningmodule ‘Aan de slag met domeinoverstijgend werken’ is een concrete stap om

professionals in de ggz en het sociaal domein te ondersteunen en daarmee een bijdrage te

leveren aan passende zorg. Wij verwachten dat de samenwerking tussen Kenniscentrum Phrenos

en GGZ Ecademy de scholing van professionals aantrekkelijker en toegankelijker zal maken.”





Over Kenniscentrum Phrenos



Phrenos is een landelijk kenniscentrum met 37 deelnemende organisaties (ggz-organisaties en

organisaties voor beschermd en begeleid wonen). Phrenos ontwikkelt en deelt kennis van het

persoonlijk herstel en de maatschappelijke participatie van mensen met ernstige psychische

problemen.



Over GGZ Ecademy



GGZ Ecademy is een coöperatieve vereniging van instellingen, scholen, andere opleiders en

partners die samenwerken en kennis delen op het gebied van (online) scholing in de ggz. De

vereniging heeft ruim 90 leden uit de basis- en specialistische ggz, kinder- en jeugdpsychiatrie,

verslavingszorg, forensische zorg, begeleid wonen, maatschappelijke opvang, jeugdzorg en het

onderwijs. Die leden gebruiken leerproducten en leertechnologie van GGZ Ecademy en krijgen

ondersteuning bij de scholing van hun medewerkers en studenten. In totaal zijn dat ruim 150.000

(toekomstig) zorgprofessionals.

Bron: GGZ Ecademy