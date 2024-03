Ouders onvoldoende op de hoogte van noodzaak preventieve mondzorg jeugd

Onafhankelijk onderzoek toont aan: ouders nog onvoldoende op de hoogte van noodzaak preventieve mondzorg vanaf eerste tandje kind

Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat meer dan 70% van de Nederlanders positief is over het imago van mondhygiënisten, maar er is nog veel winst te behalen onder ouders. Slechts 56% van de ouders weet dat mondhygiënisten kunnen helpen om de mond van hun kind gezond te houden, en slechts 23% is op de hoogte van de rol die mondhygiënisten spelen bij het aanleren van mondverzorging bij baby’s. Deze onwetendheid wordt deels veroorzaakt door gebrek aan kennis, maar ook door angst.

Het onderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau DVJ Insights in opdracht van NVM-mondhygiënisten, laat zien dat het imago van mondhygiënisten sterk blijft verbonden aan solide vakdeskundigheid zoals professionele gebitsreiniging en poetsinstructies. Mondhygiënisten kunnen echter ouders ook ondersteunen bij de verzorging van de eerste tandjes van hun kind. Kinderen die vanaf de doorbraak van hun eerste tand (gemiddeld rond zes maanden) met hun ouders regelmatig naar de mondhygiënist gaan, hebben later minder vaak last van gaatjes en andere mondproblemen.

Drempels voor een bezoek aan de mondhygiënist

De cruciale barrières voor een bezoek aan de mondhygiënist zijn een gebrek aan kennis over de meerwaarde van preventieve mondzorg, financiële overwegingen, angst en algemene onbekendheid met mondzorg. Ook blijkt dat maar liefst 39% van de ouders niet op de hoogte is dat hun kinderen voor de reguliere mondzorg verzekerd zijn en dus kosteloos de mondhygiënist kunnen bezoeken.

Inzet mondhygiënisten als mondzorgcoaches

Het inzetten van mondhygiënisten als mondzorgprofessionals op de centra voor jeugd en gezin, de voormalige consultatiebureaus, kan een essentiële rol spelen in het doorbreken van dit gedragspatroon. Hiervoor is niet alleen politieke wil nodig om deze toezegging aan de Tweede Kamer te verzilveren, maar ook is een duurzame financiering van de preventieve mondzorg in de komende jaren cruciaal om een doorbraak te realiseren in het gedrag van ouders en kinderen om problemen in de mond op latere leeftijd te voorkomen.Verder blijkt uit onderzoek dat ongeveer 14% van de Nederlanders nooit of minder dan één keer per jaar een mondzorgprofessional raadpleegt. Voor mondhygiënisten is dit percentage zelfs hoger, met 41% van de Nederlanders die nooit of minder dan één keer per jaar een mondhygiënist bezoeken.

Campagnes gericht op preventieve mondzorg

De mondhygiënisten blijven in het belang van de bewustwording van preventieve mondzorg het voortouw nemen in gerichte publiekscampagnes. Binnenkort start een publiekscampagne die zich specifiek richt op ouders met kinderen tot 12 jaar. De aftrap vindt plaats tijdens de Week van de Mondhygiënist, van 18 tot 24 maart 2024, met een online campagne gericht op de ouders en een leuke en leerzame online game voor kinderen om het belang van preventieve mondzorg te benadrukken.

NVM-mondhygiënisten, dé beroepsorganisatie van en voor mondhygiënisten in Nederland, staat sinds 1967 voor de belangen van ongeveer 4500 leden en studentleden. Dagelijks zetten mondhygiënisten zich in om in het kader van de preventieve mondzorg samen met de patiënten mondproblemen te voorkomen, met als doel een leven lang een gezonde, frisse mond te realiseren voor alle inwoners van Nederland.