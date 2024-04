Van Ooijen aan de slag met extra acties om vertrouwen in vaccinaties te herstellen

Staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) is aan de slag met extra acties om het vertrouwen in vaccinaties te herstellen, de deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma te verhogen en kinderen daarmee zo goed mogelijk te beschermen tegen ernstige infectieziekten. Centraal daarin is het versterken van de wijkgerichte aanpak, zoals het laagdrempelig aanbieden van vaccinaties in specifieke buurten, waarmee bijvoorbeeld in Amsterdam goede resultaten worden geboekt. De onafhankelijke Twijfeltelefoon van ErasmusMC waar mensen nu al terecht kunnen met vragen over bijvoorbeeld anticonceptie en HPV-vaccinaties wordt ook een vraagbaak voor ouders die twijfelen over het Rijksvaccinatieprogramma.

Hand reiken aan ouders die twijfelen



Van Ooijen: “Ik snap heel goed dat meer ouders twijfelen na alle polarisatie rond vaccinaties die we in coronatijd hebben meegemaakt. En als je twijfelt en zoekt naar antwoorden kom je ongelooflijk veel misinformatie, desinformatie en klinkklare onzin tegen. Daar moeten we meer tegenwicht aan bieden. We willen iedereen die twijfelt de hand reiken door heldere informatie makkelijker beschikbaar te maken. Zoek alsjeblieft contact met een arts of verpleegkundige als je twijfelt, bijvoorbeeld online of via de Twijfeltelefoon of op het consultatiebureau. Zij hebben er echt voor doorgeleerd en kunnen precies uitleggen hoe een vaccinatie werkt en hoe het beschermt tegen hele ernstige infectieziekten.”

Informatie verbeteren, tegenwicht desinformatie



Het RIVM verbetert de informatievoorziening voor specifieke doelgroepen die met reguliere middelen en kanalen minder worden bereikt. In gesprek met kinderopvangorganisaties en sleutelfiguren voor lastig bereikbare doelgroepen ontwikkelt en verspreid RIVM laagdrempelige informatie over vaccinaties. Om tegenwicht te bieden aan desinformatie kijkt staatssecretaris Van Ooijen ook naar de mogelijkheid of vrijwillige afspraken met techplatforms zinvol kunnen zijn, bijvoorbeeld over onderschriften bij berichten die desinformatie bevatten of aanbevelingen bij berichten die medisch geverifieerde informatie bevatten. Ook wordt onderzocht hoe het opschalen gefaciliteerd kan worden van initiatieven als Dokters Vandaag waarbij onafhankelijke artsen op social media antwoord geven op medische vragen.

