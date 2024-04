Tips tegen hooikoorts – Wat je zelf kunt doen

Array

Zo’n één op de acht mensen in Europa heeft last van hooikoorts, oftewel allergische rhinitis. Dat klinkt misschien als abracadabra, maar het komt erop neer dat je allergisch reageert op pollen van grassen, bomen of onkruid. Dit kan je dag behoorlijk in de war schoppen, met al dat genies, die loopneus of verstopte neus en niet te vergeten de jeukende, tranende ogen.

Met het pollenseizoen dat nu langer duurt dan ooit (bedankt, klimaatverandering…), is het superbelangrijk om slimme trucjes toe te passen om die vervelende pollen te ontwijken.

Wat is hooikoorts precies?

In het kort: hooikoorts is wanneer je lichaam een beetje over de rooie gaat van buiten- of binnenshuis allergenen zoals pollen, huisstofmijt, dierenharen of schimmels. Het is géén verkoudheid (dus die zakdoeken mag je weer wegleggen), en het kan je weken- tot maandenlang gezelschap houden, vooral tijdens het hoogseizoen van pollen. Wil je er meer over weten? Voor meer informatie over hooikoorts: Leven met hooikoorts.

Hoe blijf je pollen de baas?

Een van de beste manieren om hooikoorts te slim af te zijn, is door up-to-date te blijven over de pollenverwachting. Check websites, apps of het nieuws voor de laatste stand van zaken. Probeer op dagen met veel pollen zoveel mogelijk binnen te blijven, vooral tijdens de piekuren in de middag.

Maak van je huis een pollenvrije zone

Door je huis pollenproof te maken, kun je een hoop ellende voorkomen. Houd ramen en deuren dicht om de pollen buiten de deur te houden. Luchtreinigers met HEPA-filters zijn ook een goed idee om die rondvliegende deeltjes te vangen. En vergeet niet regelmatig schoon te maken om pollen te verwijderen die toch binnen zijn gekomen.

Persoonlijke verzorging: Buiten de deur

Als je de deur uit gaat, bescherm je ogen dan met een zonnebril tegen pollen. Een beetje vaseline rond je neusgaten kan ook helpen om die vervelende pollen te blokkeren. Vergeet niet om je om te kleden en te douchen als je weer thuis-komt, om zo-alle pollen van je af te spoelen.

Pollenfilters en vermijdingstactieken

Ga je naar buiten of rij je met de auto? Overweeg dan pollenfilters voor je airco. Probeer buitenactiviteiten te skippen in de vroege ochtend en late namiddag, wanneer de pollen hun piekmoment hebben. En denk twee keer na over activiteiten waarbij je veel in contact komt met pollen, zoals grasmaaien of het platteland opzoeken tijdens het pollenseizoen.

Blijven die klachten aanhouden? Dan is het slim om even langs te gaan bij een huisarts. Zij kunnen je vast verder helpen!