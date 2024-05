Last van aambeien? Dit moet u weten

Aambeien zijn een veelvoorkomend probleem dat veel mensen treft, maar vaak wordt er niet openlijk over gesproken. Het ervaren van aambeien kan ongemakkelijk en pijnlijk zijn, maar gelukkig is er veel dat je kunt doen om zowel de symptomen te behandelen als toekomstige problemen te voorkomen. In deze blog gaan we dieper in op de oorzaken van aambeien, bespreken we de behandelingsopties en geven we tips om herhaling in de toekomst te voorkomen.

De oorzaken van aambeien

Aambeien, ook bekend als hemorroïden, zijn gezwollen bloedvaten in of rond de anus en het onderste deel van het rectum. De exacte oorzaak van aambeien is niet altijd duidelijk, maar er zijn verschillende factoren die het risico kunnen verhogen. Chronische constipatie of diarree kan leiden tot aambeien omdat beide de druk in de bloedvaten rond de anus verhogen tijdens de stoelgang. Dit geldt ook voor langdurig zitten op het toilet, wat de druk in de onderbuik kan verhogen en de vorming van aambeien kan bevorderen.

Zwangerschap is een andere veelvoorkomende oorzaak, vooral in het derde trimester, wanneer de vergrote baarmoeder druk uitoefent op de aderen in de onderbuik. Ook het persen tijdens de bevalling kan aambeien veroorzaken of verergeren. Daarnaast kunnen factoren zoals overgewicht, een zittend leven en een dieet met weinig vezels bijdragen aan de ontwikkeling van aambeien.

Aambeien behandeling

Als je last hebt van aambeien, zijn er verschillende behandelopties die verlichting kunnen bieden. Voor milde gevallen kunnen huismiddeltjes en eenvoudige veranderingen in levensstijl al veel betekenen. Zo kunnen koude kompressen of ijs de zwelling verminderen en de pijn verlichten. Ook het gebruik van vrij verkrijgbare zalven en crèmes die hydrocortison bevatten, kan helpen om de jeuk en irritatie te verminderen.

Voor ernstigere gevallen zijn er andere medische behandelingen beschikbaar. Een populaire methode is de rubberbandligatie, waarbij een kleine rubberen band rond de basis van de aambei wordt geplaatst om de bloedtoevoer af te snijden, waardoor de aambei binnen een week afsterft en vanzelf afvalt. Er is ook een aambeien behandeling beschikbaar die minder belastend is. Bij deze innovatieve behandeling wordt er een vloeistof in de aambei gespoten, waardoor deze snel verdwijnt.

Aambeien voorkomen in de toekomst

Hoewel het niet altijd mogelijk is om aambeien volledig te voorkomen, zijn er verschillende stappen die je kunt nemen om je risico te minimaliseren. Een van de meest effectieve maatregelen is het handhaven van een vezelrijk dieet. Vezels helpen de stoelgang te verzachten, waardoor de noodzaak om te persen tijdens de stoelgang vermindert en de druk op de bloedvaten in de anus afneemt. Vezelrijke voedingsmiddelen zijn onder andere fruit, groenten, volkoren producten en bonen.

Voldoende hydratatie is ook essentieel. Drink veel water gedurende de dag om de stoelgang zacht te houden. Daarnaast is regelmatige lichaamsbeweging belangrijk om de darmtransit te bevorderen en constipatie te voorkomen, wat een grote bijdrage kan leveren aan het verminderen van de druk in de onderbuik.

Tenslotte is het belangrijk om niet te lang op het toilet te blijven zitten, aangezien dit de druk op de anus kan verhogen. Maak er een gewoonte van om naar het toilet te gaan zodra je aandrang voelt en probeer het niet uit te stellen.