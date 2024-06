Kunnen slaapmaskers helpen bij het verbeteren van slaapproblemen ?

We weten allemaal wel dat naast gezonde voeding en voldoende beweging, ook slaap enorm belangrijk is. Slaapproblemen kunnen namelijk een negatieve invloed hebben op onze gezondheid. Nu is het niet zo heel erg wanneer je een keer een nacht wat minder slaapt, maar zal je merken dat dit, naarmate het vaker gebeurt, tot serieuze problemen kan leiden. Vaak begint het met dat we wat sneller geïrriteerd zijn, dingen minder goed kunnen onthouden en natuurlijk aan het einde van de dag meer beginnen te gapen. Om ervoor te zorgen dat je een stuk beter slaapt, kunnen slaapmaskers je hierbij helpen. Uiteraard zijn er daarnaast nog een aantal andere factoren, zoals een goed matras en daarnaast ook een vast slaappatroon, maar daarover later meer. We willen je daarom voor nu meta name uitleggen wat het effect is van zo’n slaapmasker en natuurlijk vertellen of het kan helpen bij het verbeteren van slaapproblemen.

Het belang van goede slaap

Voor we gaan kijken naar het effect van slaapmaskers, is het goed om eerst even in het kort uit te leggen waarom goede slaap nu zo belangrijk is. We hebben het in de inleiding al even kort uitgelegd, maar zullen je net even wat meer vertellen over slaaptekort. Voldoende en vooral ook kwalitatieve slaap begint bij een goede matras. Heb je een tweepersoonsbed, dan is de matras van 160×200 is de juiste keuze voor u, zodat de basis voor een goede nachtrust gelegd is. Daarmee zijn we er natuurlijk nog niet, want ook wanneer je een goed matras hebt, wil dat niet zeggen dat je ook goed slaapt. Het effect van te weinig slaap is dat je niet alleen mentaal, maar ook fysieke klachten gaat krijgen op termijn. Je moet slapen namelijk zien als het opladen van onze batterij.

Hoe werken slaapmaskers?

Nu je weet waarom goede slaap zo belangrijk is, is het tijd om te kijken wat een slaapmasker hierin voor je kan betekenen. Een slaapmasker is als het ware een zacht en comfortabel masker dat je over je ogen draagt op het moment dat je gaat slapen. Deze slaapmaskers zijn speciaal ontworpen om ervoor te zorgen dat het ook daadwerkelijk donker is. Vooral in de zomermaanden, wanneer het een stuk langer licht is en jij relatief vroeg in bed ligt, gaat er natuurlijk altijd wat licht door de gordijnen. Met een slaapmasker is dit dus niet het geval. Op het moment dat het volledig donker is, maakt het lichaam melatonine aan, waardoor je moe wordt. Dit is eigenlijk het hormoon dat onze slaap-waakcyclus reguleert.

Zorg voor een goed slaapritme

Een slaapmasker kan wel degelijk bijdragen aan een goede nachtrust, mits ook de rest op orde is. Alles begint natuurlijk met een goed matras. Investeer je in een kwalitatief goed matras van Hypnia, dan scheelt je dit al een hele hoop. Daarnaast is het ook belangrijk om een vast slaapritme aan te houden. Het is dus niet verstandig om de ene avond om 22.00 uur naar bed te gaan en de andere avond om 01.00 uur. Door altijd rond dezelfde tijd naar bed te gaan, train je als het ware je biologische klok, waardoor je lichaam op een gegeven moment precies weet wanneer het melatonine aan moet maken en jij dus op een natuurlijke manier moe wordt en in slaap valt.