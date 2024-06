Veilig opleiden in nieuw Simulatiecentrum in Franciscus Vlietland

Franciscus zet nieuwe stap naar zorgoptimalisatie met Simulatiecentrum

Array

In een tijd waarin de zorgvraag verandert door vergrijzing en complexere patiëntenzorg, zet Franciscus een belangrijke stap in de richting van zorgoptimalisatie met de opening van het Simulatiecentrum in Franciscus Vlietland. Het doel is om de opleidingen aan te passen aan deze veranderende omstandigheden. In simulatieruimtes kunnen zorgprofessionals nu veilig en multidisciplinair oefenen zonder dat de patiëntenzorg hieronder lijdt. Marlies Jansen-Landheer, lid van de Raad van Bestuur van Franciscus, zegt trots: “Wij zijn heel trots op het nieuwe Simulatiecentrum, dat enorm gaat bijdragen aan verdere professionalisering in het opleiden van onze professionals, werkplezier en de kwaliteit van zorg voor onze patiënten.”

Beslissingen onder druk

In de gezondheidszorg moeten zorgverleners vaak binnen enkele seconden cruciale beslissingen nemen over de behandeling van een patiënt. Of het nu gaat om handelen in een noodsituatie of het behandelen van een patiënt met meerdere aandoeningen, goede communicatie en besluitvaardigheid zijn essentieel. Met het nieuwe Simulatiecentrum bereidt Franciscus haar zorgverleners optimaal voor op dergelijke situaties.

Franciscus Simulatiecentrum: Een veilige en realistische leeromgeving

Het Simulatiecentrum biedt 14 ruimten waar realistische ziekenhuisscenario’s worden nagebootst. Dit biedt medewerkers de mogelijkheid om te trainen en te leren in een veilige omgeving. Diverse ziekenhuisafdelingen, zoals een verloskamer, Spoedeisende Hulp, Operatiekamer, Anesthesie en Intensive Care, zijn nagebouwd. Daarnaast zijn er coachingruimten en een debriefingruimte met observatieraam. De simulatieruimtes zijn uitgerust met dezelfde apparatuur als op de werkvloer. Scenario’s worden uitgevoerd met levensechte poppen en hologrampatiënten die reageren op de handelingen van de professionals.

Samenwerking en communicatie

Het Simulatiecentrum legt de nadruk niet alleen op technische vaardigheden, maar ook op de onderlinge communicatie en samenwerking tussen verschillende disciplines binnen het ziekenhuis. Een belangrijk onderdeel van de training is ook de communicatie met de patiënt, evenals de communicatie tussen collega’s en met mantelzorgers.

Toekomstige uitbreidingen

Franciscus heeft de ambitie om in de toekomst simulatietrainingen aan te bieden aan huisartsen, verpleeghuiszorgmedewerkers, onderwijsinstellingen en mantelzorgers. Hiermee streeft Franciscus naar een verdere verhoging van de zorgkwaliteit en een bredere betrokkenheid van de gemeenschap bij het streven naar optimale patiëntenzorg.