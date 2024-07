Verpleegkundigen van Spoedeisende hulp Treant werken in WZA om spoedzorg beschikbaar en bereikbaar te houden

Array

Het opleiden van meer verpleegkundigen voor de Spoedeisende hulp (SEH) is niet het enige antwoord op het tekort aan zorgpersoneel. Dat bewijzen het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) en Treant. Collega’s van de Spoedeisende hulp van Treant draaien er regelmatig diensten als er in het WZA een tekort aan SEH-verpleegkundigen is. Het initiatief is een mooie samenwerking om de spoedzorg beschikbaar en bereikbaar te houden voor patiënten in de regio Drenthe.

‘Het WZA had door langdurige uitval van verpleegkundigen moeite om de diensten op de Spoedeisende hulp in te vullen’, vertelt Linda Altena, hoofd van de Spoedeisende hulp en basisspoedposten van Treant in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal. ‘Toen de vraag kwam of wij wilden helpen, heb ik geen moment getwijfeld: dit gaan we samen oplossen.’ Zo gezegd, zo gedaan. Sinds dit voorjaar werken verpleegkundigen van Treant op de Spoedeisende hulp van het WZA.

Elkaar helpen, maar ook nieuwe ervaringen en kennis opdoen



Een groep van ongeveer vijftien verpleegkundigen van Treant reageerde enthousiast op de oproep om in het WZA te helpen. Een van hen is verpleegkundige Rick Boxem: ‘Ik woon sinds kort in Assen, dus dit was voor mij een hele mooie kans om te helpen én nieuwe ervaringen op te doen. Het grootste verschil is de opvang van patiënten. In Assen worden patiënten met een beroerte opgevangen op een patiëntenkamer, terwijl Treant deze patiënten direct naar de röntgenafdeling brengt voor een CT-scan. Daar ga je over nadenken: wat is handiger en waar zit de meeste tijdwinst in voor de patiënt? Je blijft je ontwikkelen door je af te vragen wat nu de beste zorg is. Daarnaast gebruiken de collega’s van het WZA andere en kleinere infuusnaalden met twee verschillende lijnen die daardoor heel makkelijk te gebruiken zijn. Misschien gaan we die bij Treant ook wel gebruiken.’

Je wordt gezien en ingezet als één van hen



Om goed te kunnen helpen kregen collega’s een inwerkboek, een rondleiding en deden ze een online training om het verpleegkundig dossier van het WZA te leren kennen. ‘Al vanaf de eerste dag is de sfeer in het team goed. Ik werd met open armen ontvangen en word gezien en ingezet als één van hen. Dat geeft een goed gevoel’, aldus Rick. SEH-verpleegkundige Henriëtte Roelfsema van het WZA is ook heel positief. ‘De samenwerking bevalt ons heel erg goed. We leren veel van elkaar. Doordat je bij elkaar in de keuken kijkt, krijgen we ook meer begrip en waardering voor elkaar. Je leert elkaar toch beter kennen.’

Door vroegtijdig opleiden kan Treant goed helpen



‘Bij Treant hebben we in het verleden zelf veel Spoedeisende hulp-verpleegkundigen opgeleid. Dat zorgt er nu voor dat we genoeg verpleegkundigen hebben voor onze diensten en zelfs nog wat verpleegkundigen kunnen uitlenen’, vertelt hoofd Linda Altena. Harm-Jan Horstra, hoofd van de Spoedeisende hulp in het WZA, is blij dat dit kon. ‘Door de goede contacten met elkaar, was om hulp vragen niet heel moeilijk. De samenwerking op basis van onderling vertrouwen verloopt dan ook heel soepel. Het toont de kracht van samenwerking.’

SEH-verpleegkundigen Henriëtte Roelfsema (l) van het WZA en Rick Boxem van Treant (r)