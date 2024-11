Dieren als Stille Getuigen van Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld

In onze samenleving is huiselijk geweld een duistere schaduw die veel verder reikt dan velen beseffen. We spreken over trauma’s, overlevenden, rechtszaken, maar te vaak blijven de meest kwetsbare slachtoffers onzichtbaar: de huisdieren. De subtiele, doch verwoestende link tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld vraagt om aandacht die verder gaat dan de deuren van de dierenartsenpraktijk of het bureau van een maatschappelijk werker of thuiszorg. Het is een maatschappelijke zwakte dat deze verbanden vaak over het hoofd worden gezien, terwijl ze cruciale hints kunnen zijn voor het blootleggen van dieperliggende vormen van geweld.

Het lijkt misschien vergezocht dat een mishandeld dier de sleutel zou kunnen zijn tot het onthullen van familiaal geweld, maar onderzoeken in Nederland en daarbuiten vertellen ons een ander verhaal. Cijfers liegen niet: in meer dan de helft van de gevallen van huiselijk geweld is er tevens sprake van dierenmishandeling. Dit feit, gepubliceerd in een rapport van Kadera, legt een ongemakkelijke waarheid bloot die te vaak in de marge van beleid en hulpverlening blijft hangen.

Wat weinigen zich realiseren is hoe deze dynamiek de slachtoffers gevangen houdt. Plegers van huiselijk geweld gebruiken dieren als manipulatiemiddel om macht uit te oefenen. Het huisdier, dat vaak een bron van troost en onvoorwaardelijke liefde biedt, wordt dan een pion in het wrede spel van controle en terreur. Slachtoffers blijven, gevangen in de angst dat het achterlaten van hun huisdier kan leiden tot wraak en wreedheid. Dit is geen onrealistische angst; 41% van de vrouwen gaf aan dat zij eerder hadden durven vluchten als ze zeker wisten dat hun huisdier veilig zou zijn.

En hier komt de rol van de dierenarts, die zich vaak in een ethisch doolhof bevindt. Wat te doen wanneer discretieplicht botst met het vermoeden van huiselijk geweld? De drempel om vermoedens te delen met hulpdiensten kan hoog zijn, vooral zonder sluitende bewijzen. Maar in een tijd waarin we steeds meer pleiten voor interdisciplinaire aanpakken, kan een melding van een dierenarts net dat ontbrekende puzzelstukje zijn voor hulpverleners en instanties die proberen een zaak rond te krijgen.

De huidige structuren schieten echter tekort. Er is weinig concrete begeleiding voor dierenartsen in deze situaties, terwijl zij vaak als eerste het letsel zien dat kan wijzen op misstanden. Dit ethische dilemma, dat besproken werd in bijeenkomsten zoals georganiseerd door het Instituut voor Recht en Ethiek in de Diergeneeskunde van de Universiteit Gent, verdient aandacht en beleid dat verder gaat dan papieren richtlijnen.

Het is tijd dat we het debat over dierenwelzijn en huiselijk geweld verbreden. Niet alleen omdat het goed is voor de dieren, maar omdat het erkennen van deze link levens kan redden. Een hernieuwd bewustzijn en samenwerking tussen dierenartsen, medische professionals, en justitie is geen optie meer; het is een plicht. Dieren zijn meer dan huisgenoten. Ze zijn stille getuigen, en hun stem verdient het om gehoord te worden, want waar zij lijden, lijden mensen ook.

“Dierenmishandeling is niet alleen een daad van wreedheid tegenover dieren, maar vaak een stille voorbode van geweld binnen het gezin. Door het herkennen en rapporteren van deze signalen kunnen dierenartsen een cruciale schakel zijn in het doorbreken van de cirkel van intrafamiliaal geweld en bijdragen aan het beschermen van alle levende wezens die door deze schaduw getroffen worden. Ethische moed en samenwerking met justitie en medische professionals zijn onmisbaar om zowel mens als dier een veilige omgeving te bieden.”

Dierenmishandeling en huiselijk geweld gaan vaak hand in hand en kunnen ernstige gevolgen hebben voor zowel de mens als het dier. De rol van dierenartsen en zorgverleners is essentieel om signalen van mishandeling tijdig op te vangen en door te verwijzen naar de juiste instanties. Hieronder worden de manieren besproken waarop daders herkend kunnen worden en welke signalen belangrijk zijn. Hoe Daders van Dierenmishandeling, Ouderenmishandeling, en Huiselijk Geweld te Herkennen

1. Signalen van Dierenmishandeling

Dierenmishandeling wordt vaak als een apart incident gezien, maar het kan ook een indicatie zijn van geweld binnen een gezin en familie. Veelvoorkomende tekenen zijn:

Omstandigheden van het dier : onvoldoende ruimte, slechte hygiëne, gebrek aan basisvoorzieningen zoals voedsel, water en benodigde geneesmiddelen.

: onvoldoende ruimte, slechte hygiëne, gebrek aan basisvoorzieningen zoals voedsel, water en benodigde geneesmiddelen. Gedrag van het dier : angstig gedrag in de aanwezigheid van de eigenaar, teruggetrokkenheid, ongebruikelijke agressie, of een depressieve houding.

: angstig gedrag in de aanwezigheid van de eigenaar, teruggetrokkenheid, ongebruikelijke agressie, of een depressieve houding. Letsel bij het dier: onverklaarbare verwondingen, eerdere of herhaalde fracturen, specifieke patronen van letsel.

2. Signalen van Huiselijk Geweld bij Slachtoffers

Het herkennen van huiselijk geweld bij mensen is net zo belangrijk en kan op de volgende manieren:

Vrijheidsbeperking : weinig sociale contacten, geen controle over financiën, geen beschikking over ID-documenten.

: weinig sociale contacten, geen controle over financiën, geen beschikking over ID-documenten. Psychosomatische klachten : spanningsklachten, angst, depressiviteit, slaapproblemen.

: spanningsklachten, angst, depressiviteit, slaapproblemen. Gedrag : schaamte, schuldgevoelens, middelengebruik, bedekkende kleding, uitstel van afspraken.

: schaamte, schuldgevoelens, middelengebruik, bedekkende kleding, uitstel van afspraken. Lichamelijk letsel: blauwe plekken, breuken, verlies van tanden, of hoofdletsel.

3. Daders van mishandeling laten vaak gedragingen zien die opvallen:

Normafwijkend gedrag : boze of ongepaste reacties op vragen, terughoudendheid in het uitleggen van verwondingen, ongeloofwaardige of verschillende verklaringen.

: boze of ongepaste reacties op vragen, terughoudendheid in het uitleggen van verwondingen, ongeloofwaardige of verschillende verklaringen. Interactie met het dier en slachtoffer: weinig betrokkenheid of bezorgdheid, grof of haastig gedrag bij het omgaan met het dier en mens.

en slachtoffer: weinig betrokkenheid of bezorgdheid, grof of haastig gedrag bij het omgaan met het dier en mens. Vertragen van hulp: vertraging in het zoeken van hulp of het onthouden van basiszorg.

4. Het Koppel van Geweld tegen Dieren en Mensen

“In ruim de helft van de gevallen van huiselijk geweld is er tevens sprake van dierenmishandeling.” (Garnier & Enders-Slegers, 2012) Huiselijk geweld en dierenmishandeling gaan vaak samen

Indien u signalen opvangt die op dierenmishandeling kunnen duiden, is het van belang dat u dit zo snel mogelijk meldt via het landelijk meldnummer dierenmishandeling (144-redt een dier). Vaak is het zo dat dierenmishandeling en huiselijk geweld samengaan. In het geval van huiselijk geweld kunt u Veilig Thuis bellen (0800-2000).

Belang van aangifte doen

Wanneer aangifte van de dierenmishandeling wordt gedaan, kan het dier in veiligheid worden gebracht. Vervolgens kan het dier nader worden onderzocht op eventuele verwondingen en onbehandelde breuken. Soms kan het geconstateerde letsel bij het dier zelfs als doorslaggevend bewijs dienen in de zaak tegen de veroorzaker van de mishandeling van huisgenoten.