Hoe voetschimmel te voorkomen: Eenvoudige en praktische tips

Heb je ooit last gehad van voetschimmel?

Het ziet er verre van netjes uit. Het kan ervoor zorgen dat je nagels verkleuren, dikker en broos worden, waardoor het dragen van schoenen ongemakkelijk wordt. Het behandelen van voetschimmel kan een uitdaging zijn en als het onbehandeld blijft, kan het leiden tot een ernstigere infectie. De sleutel is om te voorkomen dat je een nieuwe infectie van voetschimmel krijgt. Het is niet moeilijk om schimmel weg te houden van je nagels. Hier zijn enkele stappen om te volgen.

Eenvoudige en praktische tips tegen voetschimmel

Door deze 5 eenvoudige tips te volgen, kun je een infectie met voetschimmel voorkomen. Als je denkt dat je last hebt van voetschimmel, ga dan naar Excilor voor een eenvoudige behandeling die je zelf thuis kunt uitvoeren. Je verdient het om mooie, gezonde voeten te hebben.

Goed verzorgde voeten

Houd je voeten goed schoon. Het is waarschijnlijk het belangrijkste wat je kunt doen om een infectie met voetschimmel te voorkomen. We raden aan om je voeten dagelijks te wassen met een antibacteriële zeep en ze daarna goed te drogen met een schone handdoek. Je kunt ook een voetpoeder gebruiken om eventueel achtergebleven vocht te absorberen, evenals een schimmeldodende spray. Houd je nagels kort, gevijld en recht afgeknipt en zorg ervoor dat je schone gereedschappen gebruikt.

Kijk uit in openbare ruimtes

Neem voorzorgsmaatregelen in openbare ruimtes. Openbare ruimtes zoals zwembaden, kleedkamers, openbare douches, hotelkamers of sportscholen kunnen broedplaatsen zijn voor voetschimmel omdat dit warme, vochtige omgevingen zijn waarin schimmel gedijt. Je kunt de juiste voorzorgsmaatregelen nemen om een infectie met voetschimmel te voorkomen door niet blootsvoets rond te lopen in deze ruimtes. Draag in plaats daarvan slippers of sandalen, was je voeten met een antibacteriële zeep en deel geen handdoek met anderen.

Draag geschikt schoeisel

Het is belangrijk om schoenen te dragen die je voeten laten ademen. Als ze constant vochtig worden gehouden zonder de kans om te drogen, loop je het risico om een perfecte omgeving te bieden voor een infectie met voetschimmel. Het is prima om schoenen te dragen zoals werkschoenen, laarzen, regenlaarzen, dikke klompen of sportschoenen, maar zorg ervoor dat je elke nacht je voeten en schoenen laat luchten. Het dragen van natuurlijke katoenen, zijden of wollen sokken helpt ook omdat ze vocht het best absorberen. Zorg er wel voor dat je dagelijks nieuwe sokken aantrekt. Het dragen van sandalen wanneer mogelijk kan ook gunstig zijn, omdat ze je voeten gemakkelijk laten ademen; maar neem extra voorzorgsmaatregelen als je een gebarsten of beschadigde teennagel hebt. Dit omdat sandalen gemakkelijk bacteriën in de opening laten doordringen en een infectie met voetschimmel kunnen veroorzaken.

Let op je algehele gezondheid

Een uitgebalanceerd dieet dat rijk is aan vitamines en mineralen kan de bloedcirculatie stimuleren. Een goede doorbloeding is belangrijk omdat de beperking van de bloedstroom ervoor zorgt dat de teennagel waardevolle voedingsstoffen verliest, wat het zwak en vatbaar maakt voor een infectie met voetschimmel. Bepaalde ziekten of de behandeling ervan, zoals diabetes, bestraling of chemotherapie voor de behandeling van kanker, kunnen ervoor zorgen dat je een verzwakt immuunsysteem hebt. Dit kan het moeilijk maken voor je lichaam om een infectie met voetschimmel te bestrijden.

Conclusie

Niemand wil een infectie met voetschimmel oplopen, maar soms kan het plotseling opduiken en dan sta je voor de uitdaging om er vanaf te komen. Het is eigenlijk makkelijker dan je denkt om voetschimmel op te lopen, maar het goede nieuws is dat het ook mogelijk is om te voorkomen als je deze tips volgt.