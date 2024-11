Van AI tot Virtual Reality: dit is wat nieuwe ontwikkelingen betekenen voor je zorgverzekering in 2025

Technologische ontwikkelingen zullen zorg in de toekomst laagdrempeliger en toegankelijker maken. Dankzij verschillende innovaties hoef je bijvoorbeeld niet meer voor elk consult naar het ziekenhuis. Ook kun je veel gezondheidsproblemen thuis monitoren. Dat maakt het bovendien makkelijker om zorg nog beter en nauwkeuriger af te stemmen per patiënt. Maar wat betekenen deze ontwikkelingen precies voor je zorgverzekering in het nieuwe jaar?

Zorgverzekeringen vergelijken

Ook in de zorg volgen de technologische ontwikkelingen elkaar dus snel op. Omdat vanaf 13 november alle zorgpremies en vergoedingen voor 2025 bekend zijn, is het daarom belangrijk om uit te zoeken welke zorgverzekeraars hierop inspelen. Vanaf die datum kun je zorgverzekeringen vergelijken om het best passende en meest innovatieve zorgpakket te vinden.



‘Er zit behoorlijk wat verschil tussen verzekeraars,’ zegt Mirjam Prins, expert zorgverzekeringen. “De één springt graag in op nieuwe ontwikkelingen, terwijl de ander vasthoudt aan meer traditionele zorgvormen. We merken wel dat bijna alle verzekeraars hun pakketten aanpassen aan de digitale tijd. Dit zie je bijvoorbeeld terug in de vergoeding van online consulten of het aanbieden van gezondheidsapps. Het loont dus om goed te kijken welke zorgaanpak het beste bij jou past.’

1. Kunstmatige intelligentie (AI)

Eén van de inmiddels bekendste technologieën is kunstmatige intelligentie – oftewel AI. AI verandert de manier waarop we naar zorg kijken en hoe diagnoses gesteld worden. Prins: ‘Omdat AI een zelflerend systeem is, kan het grote hoeveelheden zorggegevens analyseren en behandelplannen opstellen die veel beter passen bij jou als patiënt. Zo wordt preventieve zorg ook vanzelfsprekender. Doordat er namelijk meer medische informatie beschikbaar is, wordt het makkelijker om ernstige ziekten vroegtijdig op te sporen. Van diabetes tot zeldzame vormen van kanker.’

Verschillende zorgverzekeraars spelen hier in 2025 op in door AI-ondersteunde zorg standaard op te nemen in hun basispakket. Toch zijn er interessante verschillen: de ene verzekeraar zet vooral in op AI voor diagnose en behandeling, terwijl de andere zich meer richt op AI-gedreven preventie en leefstijladvies. Bedenk dus van tevoren: welke innovatieve zorgtechnologieën zijn er beschikbaar en welke zijn van belang voor mijn gezondheid?

2. Zorg op afstand of digitale zorg

Digitale zorg of zorg op afstand leek eerst een tijdelijke oplossing gedurende de coronapandemie. Maar inmiddels is zorg op afstand niet meer dan normaal. Via je smartphone of laptop heb je direct toegang tot je zorgverleners. Een huiduitslag? Stuur een foto naar je huisarts via een speciaal online platform. Last van hartklachten? Laat je hartslag thuis eenvoudig monitoren, zodat je pas naar het ziekenhuis hoeft als er écht iets mis is.

Zorg op afstand wordt steeds vaker vergoed door zorgverzekeraars. Zo valt sommige zorg op afstand zelfs al binnen het basispakket. Denk aan thuismonitoring of een vraag stellen aan je huisarts via de app. Heb je last van mentale klachten en wil je gebruikmaken van een GGZ-videoconsult? Binnen de GGZ (geestelijke gezondheidszorg) zijn er grote verschillen in vergoeding. Bekijk van tevoren goed welke zorg op afstand je denkt nodig te hebben en wat je zorgverzekeraar vergoedt.

3. Virtual Reality in de zorg

Met Virtual Reality (VR) wordt er een virtuele wereld gecreëerd. Misschien denk je hierbij al snel aan science fiction en games. Toch wordt VR een steeds belangrijker onderdeel binnen ons zorgsysteem. VR blijkt bijvoorbeeld een zeer krachtig instrument bij het behandelen van angsten en trauma’s. Patiënten worden onder begeleiding van een therapeut met hun angsten geconfronteerd in een veilige en virtuele omgeving, als een soort exposuretherapie.

Maar ook aan de andere kant is VR een handige toepassing: zo kan VR ingezet worden om zorgverleners nieuwe vaardigheden aan te leren die nodig zijn bij operaties. Virtual Reality als tool of als behandelmethode wordt soms vergoed door je zorgverzekeraar. Dit is per zorgverzekering en per ziekenhuis of zorgaanbieder verschillend. Zoek dit van tevoren daarom altijd goed uit.

Bron foto: Unsplash