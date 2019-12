Tandartskosten jongeren ondanks tariefsverlaging toegenomen

‘Preventieve controle lijkt onvoldoende prioriteit voor jeugd’

Hoewel de tarieven van veel tandartsbehandelingen tussen 2013 en 2017 daalden, stegen de uitgaven voor kinderen en jongeren (tot en met 19 jaar) met gemiddeld 18 procent, tot € 103 per persoon per jaar. Dit blijkt uit een analyse van Vektis-data door verzekeraar Univé. De coöperatie vermoedt dat jongeren hun tandarts niet of te weinig voor een preventieve controle bezoeken. Robert de Ruiter, commercieel directeur van Univé: ‘Uit- of afstel van controle kan leiden tot serieuze gebitsproblemen en leidt bovendien vaak tot onnodig hogere kosten voor behandelingen die voorkomen hadden kunnen worden.’

Stijging in 92 procent van gemeenten

Tussen 2013 en 2017 stegen de mondzorgkosten in 327 van de 355 gemeenten. In 28 gemeenten daalden de kosten. Over de vijf jaren maakten jongeren in Opmeer gemiddeld de hoogste kosten (€ 140,37), op de voet gevolgd door de gemeenten Zwartewaterland, Amsterdam, Beuningen en Texel. In de gemeente Sluis maakten jongeren gemiddeld de minste kosten voor mondzorg: € 63,13 per inwoner van 19 jaar of jonger. Daarmee was het onderlinge verschil, tussen de gemeente met de hoogste en de laagste kosten, liefst € 77,24.



Met een toename van € 49,28 (+78 procent) stegen de gemiddelde kosten in de gemeente Appingedam hardst. Ook voor jongeren in gemeente Zeewolde waren de kosten met een gemiddelde stijging van € 46,10 (+66 procent) fors meer, terwijl de tandartsrekening van de jeugd in de gemeente Ridderkerk met gemiddeld € 44,70 (+50 procent) eveneens aanzienlijk hoger uitvalt.



Sterkste kostenstijging voor kinderen t/m 4 jaar

Hoewel er in alle leeftijdsgroepen sprake is van een toename, is de relatieve stijging in de groep van 0 tot en met 4 jaar met 28 procent het hoogst. In absolute zin is de toename met een bedrag van € 20,69 het grootst bij kinderen van 10 tot en met 14 jaar.



‘20 procent kinderen vermijdt tandartsbezoek’

Eind 2018 maakte het Zorginstituut Nederland bekend dat het gebit van jongeren steeds verder verslechtert. En in september van dit jaar alarmeerde de Associatie Nederlandse Tandartsen dat 20 procent van de Nederlandse kinderen niet naar de tandarts gaat, ondanks dat dit voor hen onder de basisverzekering valt.



Onvoldoende preventieve controle

Dat desondanks de tandartskosten voor jongeren zijn gestegen lijkt er volgens Robert de Ruiter, commercieel directeur van Univé, op te duiden dat veel van hen niet of onvoldoende voor preventieve controle naar de tandarts gaan. ‘Een halfjaarlijkse controle, die voor jongeren tot 18 jaar gewoon wordt vergoed vanuit de basisverzekering, verkleint de kans op bijvoorbeeld cariës en tandvleesproblemen aanzienlijk. En zorgt zo voor een gezond gebit op de lange termijn, aldus De Ruiter, die hoopt dat de periodieke controle een vaste plek krijgt in de agenda van jongeren en hun ouders. ‘We willen samen met onze leden de zorg betaalbaar houden en dan is preventie de eerste stap. Maar ook voor iemands eigen gemoed en gezondheid wil je tandproblemen zoveel mogelijk voorkomen. Die kun je missen als kiespijn.’



Meer informatie over het onderzoek en data per gemeente of provincie is te vinden op www.unive.nl/zorgverzekering/onderzoek-tandartskosten.

Bron: Univé