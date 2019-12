Rechter haalt streep door medische beoordelingen VGZ

Nieuwe kans voor patiënten die behandeling willen

Zorgverzekeraar VGZ heeft ten onrechte medisch specialistische behandelingen geweigerd van kwetsbare patiënten met schrijnende aandoeningen. Dat oordeelde de rechtbank van Arnhem vandaag, 19 december in een kort geding dat door de Stichting Revalidatiegeneeskunde Nederland (SRN) was aangespannen mede namens 20 patiënten. De uitspraak betreft ook de VGZ-labels Univé, IZZ , UMC en IZA/VNG.

Niet op de stoel van de arts

‘Het vonnis maakt duidelijk dat de zorgverzekeraar niet op de stoel van de arts mag gaan zitten. De arts bepaalt welke behandeling een patiënt nodig heeft, niet VGZ’, stelt advocaat Koen Mous van het gerenommeerde kantoor Dirkzwager.

Goed nieuws

‘Dit is niet alleen goed nieuws voor onze 21 patiënten maar voor honderden patiënten in heel Nederland. Want bij vrijwel alle revalidatieklinieken werden aanvragen voor behandeling zonder objectieve reden afgewezen’, aldus Ivo van Loon, manueel therapeut en oprichter van SRN. Van Loon: ‘Patiënten met exact dezelfde indicatie konden bij andere zorgverzekeraars zoals CZ, Zilveren Kruis en Menzis zonder toestemming meteen in behandeling worden genomen.

Ik ben blij dat de rechter VGZ duidelijk heeft gemaakt dat hun handelswijze niet door de beugel kan. Het gaat om schrijnende gevallen van patiënten met meervoudige en complexe problemen die dringend behandeling nodig hebben in de medische specialistische zorg. Voor hen is revalidatie van groot belang om weer aan het maatschappelijke leven te kunnen deelnemen.’

Zorgverzekeraar onjuist gehandeld

De uitspraak volgt in dezelfde week waarin ook Zilveren Kruis veroordeeld werd tot herbeoordeling van aanvragen. Volgens het Hof Arnhem-Leeuwarden had ook deze zorgverzekeraar onjuist gehandeld bij aanvragen voor medisch specialistische revalidatie. Mous, die in beide zaken als advocaat optrad: ‘Zowel de rechtbank als eerder deze week het hof zijn bijzonder kritisch op de wijze waarop deze zorgverzekeraars omgaan met machtigingsaanvragen.

Zorgverzekeraar mogen toetsen, maar moeten daarbij wel objectieve en toetsbare criteria hanteren. Aanvragen werden afgewezen op basis van een subjectief oordeel van de medisch adviseur. Patiënten kregen daardoor niet de behandeling die zij volgens hun arts nodig hadden.’

SRN is een door het ministerie van Volksgezondheid erkende instelling voor het leveren van medisch specialistische zorg. Dat betekent dat de zorg wettelijk gezien sowieso zou moeten worden vergoed vanuit het basispakket. SRN heeft vestigingen in Goes, Vlissingen, Middelburg, Zierikzee, Kapelle, Wemeldinge. Kruiningen, Kortgene en Rilland.

Bron: Headline communications