eHealth centraal: Marktleider PromedicoASP koppelt met Gezondheidsmeter PGO+

Huisartsen krijgen direct toegang tot het dossier van de burger

Alle burgers kunnen een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) kiezen, de cockpit voor je gezondheid. GezondheidsmeterPGO+ ondersteunt het ophalen van MedMij berichten, maar levert ook voor 80 verschillende ziektebeelden uitgewerkte zorgpaden. Zorgverleners begeleiden de burger/cliënt/patiënt in deze zorgpaden. Esther van Noort, directeur Curavista: ’Uit onze analyses blijkt dat de zorgverlener als coach een belangrijke rol speelt bij een succesvol gebruik van het PGO. Door te koppelen met PromedicoASP krijgen huisartsen direct inzage in GezondheidsmeterPGO+. Opnieuw inloggen of de patiënt opzoeken hoeft niet meer. Dat gebruiksgemak is essentieel bij dagelijks gebruik.”

Het PGO is een instrument om mensen meer regie te geven over de eigen gezondheid. Zo wordt de zorg verplaatst naar de huiskamer. Monique Bakker, praktijkondersteuner in GC Spechtenkamp in Maarssen vertelt: “Het is leuk om te zien hoe enthousiast de patiënten zijn. De patiënt houdt zelf zijn dossier bij en bepaalt wat er besproken wordt tijdens het consult. Ze raken echt gemotiveerd. Ik kan meekijken via mijn eigen dossier en vragen via het eConsult beantwoorden. Voorheen was ik meer aan het sturen en nu meer aan het vragen en coachen. Je kunt zo heel mooi zien wat visualiseren doet.”

De architectuur van GezondheidsmeterPGO+ ondersteunt het zorgproces door de twee pijlers: (1) multidisciplinaire communicatie en (2) het ophalen, verrijken en delen van (medische) data. Om goed inzicht te krijgen in de voortgang van de behandeling zijn er 70 eHealth zorgpaden ontwikkeld. De patiënt voert metingen in en houdt zijn activiteiten bij. Dat kan via PROMS, persoonlijke doelen, sensors die data doorsturen en de informatiestroom van MedMij-berichten. Deze informatie komt samen op het dashboard. Via het dashboard krijgt de burger zelfinzicht, kan de zorgverlener geïndividualiseerd advies geven en kunnen de geaggregeerde gegevens gebruikt worden als kwaliteitsindicator vanuit patiëntperspectief. Zo heeft het PGO toegevoegde waarde voor verschillende stakeholders.

Eugen Zuiderwijk, directeur KetenzorgNu

De toename van complexe zorgvragen doen op een nieuwe manier een appel op de rol van huisarts voor het leveren van integrale zorg. Niet uitsluitend meer in persoon, maar steeds vaker in samenwerking met andere disciplines, binnen de eerste lijn maar ook daarbuiten. Dit is noodzakelijk voor de gewenste kwaliteit, maar ook om uit oogpunt van capaciteit op verantwoorde wijze taken te delegeren naar anderen met behoud van de medische regie. Deze uitdagingen kunnen niet worden aangegaan zonder slimme inzet van technologie. Denk aan thuis metingen en aan digitalisering van de zorg met substitutie van zorg naar de patiënt zelf en ook aan zelfmanagement. Het PGO vertegenwoordigt de stem van de patiënt en het is heel prettig dat huisartsen vanuit hun HIS (Huisarts Informatie Systeem) bij GezondheidsmeterPGO+ kunnen.

Esther van Noort, directeur Curavista ‘Slimme zorgconcepten houdt de zorg toegankelijk en beschikbaar. Door zorgverleners direct toegang te geven tot het PGO, verandert hun rol. Ze kunnen weer doen wat ze leuk vinden op een efficiënte manier: zorg op maat leveren. Een koppelvlak bouwen en ondersteunen is werk, maar door de brede toepasbaarheid van GezondheidsmeterPGO+ is die inspanning de moeite waard. Zo zijn we nu gekoppeld met PromedicoASP, naast Medicom, Portavita en HIX. Door de koppeling met PromedicoASP bedienen we nu de meerderheid van alle huisartsen. Een belangrijke stap.

Bron: MedMij