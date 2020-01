Populariteit vuurwerkmanifest brengt vuurwerkdiscussie in stroomversnelling

Op dit moment zijn er twee online petities: Het Nationaal Vuurwerkmanifest.nl en de bijbehorende online petitie, die dinsdag al meer dan 388.000 hebben getekend. Nederlanders willen dat vuurwerk alleen nog door professionals wordt afgestoken met oud en nieuw. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil een einde aan gevaarlijk vuurwerk. Wat nu? Het Nationaal Vuurwerkmanifest bestaat nu 5 jaar en heeft in 2020 een maatschappelijk draagvlak weten te creëren voor een verbod op consumentenvuurwerk te hebben. Maandagmiddag was de online petitie van Vuurwerkmanifest.nl al voor de 350.000e keer ondertekend. Keek je een uurtje later dan was je alweer tienduizend krabbels verder.

Initiatiefnemer van de anti-vuurwerkactie waren en zijn oogarts Tjeerd de Faber van Het Oogziekenhuis in Rotterdam en Jan Keunen van het Radboudumc in Nijmegen.

Voor het eerst meerderheid Tweede Kamer

In de Tweede Kamer is er een meerderheid om een eind te maken aan gevaarlijk vuurwerk tijdens de jaarwisseling. D66, ChristenUnie, GroenLinks, SP, PvdA, Partij voor de Dieren, 50PLUS, SGP, DENK en de eenmansfractie Van Kooten-Arissen zorgen voor die krappe meerderheid van 76 zetels.

Jammer is dat er in Den Haag dan weer flink wordt gepolderd en dat alleen gevaarlijk vuurwerk verboden moet worden. Dan is de vraag wat is gevaarlijk en wat is ongevaarlijk vuurwerk. En het idee dat er gewonden vallen door louter en alleen zwaar vuurwerk in onjuist. Afgelopen oud & nieuw werd een groot deel letsel bij omstander veroorzaakt door siervuurwerk.

Moeite algeheel vuurwerkverbod ondanks vuurwerkmanifest

De overheid heeft moeite mer een verbod te komen (het zou handel in illegaal vuurwerk in de hand werken en de politie heeft te weinig mensen om een beperkt vuurwerkverbod te handhaven. Hoewel minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid regelmatig zijn zorgen uitspreekt over vuurwerkoverlast en hoe te handelen, gaat minister Stientje van Veldhoven van Milieu en Wonen daadwerkelijk over een vuurwerkverbod. Samen stelden zij voor het kerstreces wel een brief aan de Tweede Kamer op, over verdergaande beperking van het consumentenvuurwerk. „De afgelopen jaren is het toegestane vuurwerk steeds verder gelimiteerd”, zegt een woordvoerder van Van Veldhoven. Voor de jaarwisseling 2020/2021 komt er een verbod op single shots, hard knalvuurwerk, conform de motie Van Dam. Single Shots kunnen relatief eenvoudig leiden tot overlast richting politie, hulpverleners en burgers. Daarnaast onderzoekt het kabinet of er binnen het toegestane consumentenvuurwerk een nader onderscheid te maken is tussen zware en lichte vuurpijlen en zwaar/licht knalvuurwerk.