Verplichting van griepvaccinatie voor zorgpersoneel komt er niet

In reactie op de griepepidemieën van de twee voorgaande winters, heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderzoek gedaan naar de mogelijkheid en de wenselijkheid van het verplicht stellen van de griepvaccinatie onder (nieuw) zorgpersoneel.

Verplichting juridisch niet mogelijk



Uit het onderzoek blijkt dat er binnen de huidige wetgeving niet mogelijk is om het vaccineren van zorgpersoneel tegen de griep te verplichten. Ook is er geen wettelijke grondslag om hierop te selecteren bij het aannemen van nieuw personeel. Onder werkgevers en werknemers is er daarnaast ook te weinig draagkracht voor een verplichting. Hoewel verplichting niet mogelijk is, is het draagvlak om de vaccinatiegraad te verhogen via informatieverstrekking en het creëren van bewustwording er zeker. Daarom wordt aangeraden hier verder op in te zetten in combinatie door:

Informatieverstrekking en bewustwording onder zorgverleners

Gerichte bescherming van kwetsbare patiëntgroepen, door middel van bijvoorbeeld (extra) hygiënemaatregelen en gerichte inzet van gevaccineerd personeel

Informatieversterking en bewustwording bij patiënten en bezoekers



Verdere bewustwording griepvaccinatie



KBO-PCOB zet zich al langere tijd in voor vaccinatie van zorgpersoneel en blijft dit doen. Het is van groot belang dat kwetsbare groepen tegen griep beschermd worden en dat personeel gezond blijft. Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: ‘Je laten vaccineren doe je ook voor de ander. Dat geldt zeker ook voor zorgpersoneel. Senioren moeten hierop kunnen rekenen’.

Bron: KBO-PCOB