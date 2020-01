Donderdag 16 januari 2020

Promotie, Agnietenkapel (UvA) 14.00 u

Willem Falkenburg: Reumafactoren voorspellen risico op reumatoïde artritis

Reumatoïde artritis (RA) is een auto-immuun ziekte die gekenmerkt wordt door ontstoken gewrichten. Patiënten met deze ziekte hebben vaak hoge concentraties reumafactoren in hun bloed. Reumafactoren zijn auto-antistoffen: antistoffen die lichaamseigen eiwitten herkennen. In het geval van reumafactoren zijn die lichaamseigen eiwitten, andere antistoffen.

Reumafactoren

Het meten van reumafactoren in het bloed speelt een belangrijke rol bij het diagnosticeren van RA. De aanwezigheid van reumafactoren kan namelijk betekenen dat iemand RA heeft of een verhoogde kans om dit in de toekomst te krijgen. Reumafactoren zitten echter ook in het bloed van gezonde mensen.

Klinische waarde

Falkenburg onderzocht de precieze rol van reumafactoren bij RA om de klinische waarde van het testen op reumafactoren te verbeteren. Hij onderzocht hoe en aan welke antistoffen de reumafactoren precies binden. Zijn belangrijkste bevinding was dat bij patiënten met artralgie (gewrichtspijn nog zonder ontsteking) met een hoog risico op RA, reumafactoren andere bindingspatronen laten zien dan bij artralgie patiënten met een lager risico op RA, bij patiënten met Sjögren syndroom en bij gezonde individuen. Op basis van deze studies worden er nu verbeterde reumafactor testen ontwikkeld om patiënten beter te kunnen informeren over hun risico op ontwikkeling van RA.

