Maatschappelijke dialoog laatste levensfase van start

Van 15 februari tot en met 18 april 2020 worden er in zo’n 40 huiskamers in Nederland gesprekken gevoerd over de thema’s voltooid leven, de reikwijdte van de euthanasiewetgeving en waardig ouder worden. De huiskamers staan open voor elke geïnteresseerde. De gesprekken zijn onderdeel van de maatschappelijke dialoog laatste levensfase, waartoe opdracht is gegeven door minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Het initiatief voor de dialoog komt voort uit het regeerakkoord, waarin het kabinet heeft besloten een brede maatschappelijke discussie te faciliteren over de reikwijdte en toepassing van de huidige euthanasiewetgeving, waardig ouder worden en voltooid leven. Deze drie onderwerpen worden besproken onder het overkoepelend thema ‘de laatste levensfase’. Tijdens de dialoog halen we gedachten, gevoelens en opinies op over de laatste levensfase en bundelen we deze in een eindrapport.

In Arnhem, Zwolle, Rotterdam en Eindhoven worden huiskamergesprekken georganiseerd waarin mensen hun ervaring, opvattingen, zorgen en wensen kunnen delen over deze onderwerpen. De deelnemers aan de huiskamergesprekken komen vervolgens bijeen in een buurtgesprek, waar ook andere deelnemers bij kunnen aansluiten. Experts gaan dieper in op de thema’s. Hier zal ook een informatiemarkt zijn waar praktische informatie te vinden is over mogelijkheden in de laatste levensfase.

De reeks gesprekken sluit af met een symposium op 25 juni, waarin het eindrapport gepresenteerd wordt aan minister De Jonge. Het eindrapport van deze dialoogreeks stuurt de minister van VWS spoedig daarna aan de Tweede Kamer als verrijking voor de politieke discussie.



Op www.dialooglaatstelevensfase.nl kunt u meer informatie vinden en zich aanmelden voor de gesprekken.

Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport