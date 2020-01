Digitaal platform biedt leefstijlzorg op maat

Erasmus MC gaat digitale leefstijlzorg op maat aanbieden naast de reguliere medische zorg

Erasmus MC lanceert vandaag www.MijnLeefstijlZorg.nl. Als eerste academische ziekenhuis biedt het Erasmus MC hiermee coachingsprogramma’s op maat om patiënten, hun partners en zorgverleners te ondersteunen bij een gezonde leefstijl.

Leefstijl & zwangerschap

Leefstijl speelt een belangrijke rol bij zwangerschap, groei en ontwikkeling, ziekten, het herstel na ziekten, maar ook de gezondheid later in het leven. Prof.dr. Régine Steegers-Theunissen, hoogleraar periconceptie epidemiologie, is initiatiefnemer van een aantal leeftstijlcoachingsprogramma’s.

Steegers-Theunissen: “Bevordering van een gezonde leefstijl gedurende de gehele levensloop zou opgenomen moeten worden in de reguliere medische zorg. Helaas gebeurt dit nog onvoldoende, waardoor veel en soms onnodige en kostbare medische behandelingen nodig zijn. Meer aandacht voor leefstijlzorg past ook in de huidige tijd waarin meer aandacht en beleid is voor leefstijl en terug te vinden is in de nationale en lokale preventie programma’s.”

Inmplementatie effectieve digitale leefstijlcoachingsprogramma’s

De afdeling Verloskunde en Gynaecologie van het Erasmus MC heeft al vele jaren ervaring met het ontwikkelen en implementeren van effectieve digitale leefstijlcoachingsprogramma’s in de medische zorg. In 2011 werd www.slimmerzwanger.nl gelanceerd voor paren met kinderwens. Dit programma heeft bewezen dat het de leefstijl bij paren met kinderwens kan verbeteren, en daarmee de kans op zwangerschap en een gezond kind vergroot.

Het tweede programma www.slimmeretenmetjekind.nl (2014) is ontwikkeld voor jonge ouders en hun baby voor na de bevalling tot de leeftijd van 1 jaar. Steegers-Theunissen: “Met beide programma’s dragen we bij aan de beste start voor het kind en daarmee aan de gezondheid gedurende de gehele levensloop.”

Leefstijlzorg

Gezien het succes van Slimmer Zwanger en Slimmer Eten Met Je Kind zijn in samenwerking met andere afdelingen nu ook de Slimmer Gezond programma’s ontwikkeld voor patiënten met hart- en vaatziekten en diabetes mellitus. Voor andere ziektebeelden zijn deze coachingsprogramma’s nu relatief eenvoudig en op maat aan te passen. Om de toegankelijkheid en het gebruik te bevorderen in de reguliere medische zorg zijn deze programma’s bereikbaar via het portaal www.mijnleefstijlzorg.nl, verbonden aan het Erasmus MC patiëntenportaal.

Bron: Erasmus MC