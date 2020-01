Besparing geneesmiddelenuitgaven door vernieuwing geneesmiddelenvergoedingssysteem

Door vernieuwing van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) worden besparingen verwacht op de uitgaven aan geneesmiddelen. Minister Bruins (Medische Zorg) lanceert vandaag een plan waarbij nieuwe vergoedingslimieten moeten leiden tot lagere geneesmiddelprijzen. De verwachte besparing bedraagt vanaf 2022 EUR 140 mln. per jaar. Dit plan voor betaalbare geneesmiddelen is één van de laatste onderdelen uit het regeerakkoord.

Nieuw geneesmiddelenvergoedingssysteem

Een aantal geneesmiddelen – merkgeneesmiddelen – hebben nog relatief hoge prijzen, terwijl er de afgelopen jaren steeds meer goedkopere, vergelijkbare geneesmiddelen beschikbaar zijn gekomen. In dat geval worden er dus onnodig hoge prijzen vergoed. Dat komt doordat de vergoedingslimieten binnen het GVS sinds 1999 niet meer zijn geactualiseerd. Door de limieten te actualiseren, zet de minister hiermee vooral fabrikanten van geneesmiddelen met hogere prijzen aan tot het verlagen van hun prijzen. Zo kunnen zij voorkomen dat patiënten moeten bijbetalen. Daarnaast maakt de minister het mogelijk dat patiënten altijd kunnen kiezen voor een geneesmiddel zonder bijbetaling.

Minister Bruins: “De patiënt van vandaag en morgen moet altijd toegang hebben tot geneesmiddelen tegen een redelijke prijs. Het huidige GVS is sterk verouderd, waardoor we te veel betalen voor sommige geneesmiddelen. Dat wil ik veranderen en daarom moet het GVS worden aangepast. Ik vraag fabrikanten hun prijzen aan te passen aan de nieuwe hoogte van de vergoeding. Tegelijkertijd houden arts en patiënt een brede keuze aan geneesmiddelen. Goed voor de patiënt én de premiebetaler, want de zorg blijft hiermee betaalbaar en toegankelijk.”

Patiënt altijd keuze voor geneesmiddel zonder bijbetaling

Als fabrikanten hun prijzen niet verlagen, blijft er altijd een geneesmiddel zonder bijbetaling voor de patiënt beschikbaar. Naast de mogelijkheid om altijd over te kunnen stappen naar een middel zonder bijbetaling, kan het natuurlijk ook voorkomen dat een patiënt om medische redenen niet kan wisselen. Hiervoor kent het nieuwe GVS een vangnet waardoor in die gevallen geen bijbetaling wordt gevraagd.

Minister Bruins: “Ik wil dat patiënten altijd kunnen kiezen voor een geneesmiddel zonder bijbetaling. Uiteraard het liefst door lagere prijzen en anders door te wisselen van geneesmiddelen. En als dat om medische redenen niet mogelijk is, kunnen patiënten het middel blijven gebruiken zonder dat de bijbetaling wordt gevraagd. In alle gevallen is goede begeleiding door huisartsen, medisch specialisten en apothekers hierbij van groot belang.”

GVS-bijbetaling

In 2019 waren er 2,1 miljoen patiënten met een GVS-bijbetaling. Als in het uiterste scenario alle fabrikanten na de aanpassing van het GVS hun prijzen niet verlagen, patiënten niet overstappen naar een geneesmiddel zonder bijbetaling en er geen vangnet zou zijn, dan zijn er 6 miljoen mensen met een bijbetaling.

Tot en met 2021 geldt de maximeringsregeling voor eigen bijdragen uit het GVS en betaalt niemand jaarlijks meer dan EUR 250,- aan GVS-bijbetalingen.

Samenwerking met partijen

De uitvoering van het plan vraagt om een zorgvuldige voorbereiding. Het komende jaar zal de minister daarom nauw optrekken met alle betrokken partijen zoals patiëntenorganisaties, artsen, apothekers, zorgverzekeraars en fabrikanten. Het nieuwe GVS treedt dan ook pas in de tweede helft van 2021 in werking.

GVS

Het GVS geeft duidelijkheid over welke apotheekgeneesmiddelen worden vergoed uit het basispakket en wat de maximale vergoeding of bijbetaling is. In het GVS zijn ongeveer 500 groepen geneesmiddelen opgenomen, waarvan per groep de geneesmiddelen onderling vervangbaar zijn.

Bron: Rijksoverheid