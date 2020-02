Diederik Zijderveld nieuwe financieel bestuurder Albert Schweitzer ziekenhuis

Diederik Zijderveld treedt op 1 mei 2020 aan als financieel bestuurder (CFO) in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. Hij is nu nog vicevoorzitter van het College van Bestuur van Avans Hogeschool en bekleedde eerder onder meer directiefuncties bij onderzoeksinstituut TNO.

Diederik Zijderveld

Zijderveld (56) is gepromoveerd als medisch bioloog en heeft een postdoctorale mastertitel in de bestuurskunde. In de Raad van Bestuur van het Albert Schweitzer ziekenhuis volgt hij Pieternel Hummelen op, die bestuurder is geworden in het Spaarne Gasthuis in Haarlem. Hij noemt het ‘een grote uitdaging om een prachtig ziekenhuis te helpen een gezonde financiële basis te behouden en verder te versterken’.

Zijderveld: “De zorgsector heeft grote maatschappelijke betekenis en er gebeurt veel: de zorgvraag stijgt, er kan medisch steeds meer, de kosten mogen niet verder stijgen en het tekort aan personeel is nijpend. Het motto van het Albert Schweitzer ziekenhuis, ‘Ziekenhuis met hoofd, hart en ziel’, spreekt me zeer aan.” Tot een jaar geleden had het Albert Schweitzer ziekenhuis een tweehoofdige Raad van Bestuur. In het kader van het herstelprogramma Gezond Vooruit werd, aanvankelijk als tijdelijke maatregel, een derde bestuurder aangesteld met de focus op financiën. In deze rol heeft Hummelen flinke meeropbrengsten bij de zorgverzekeraars gerealiseerd en met succes strak leiding gegeven aan het versterken van de financiële positie. Een CFO is zo waardevol gebleken, dat de Raad van Toezicht heeft besloten om de positie structureel in te vullen.

Andere bestuurders

Peter van der Meer (voorzitter) en Anneke Sanderse blijven de twee andere bestuurders. Naast zijn financiële en bedrijfskundige expertise, heeft Zijderveld grote affiniteit met maatschappelijke vraagstukken en met het zich kunnen ontplooien van mensen. “Daar zit veel samenhang in. Een goede gezondheid is voor een mens de eerste randvoorwaarde om zich te kunnen ontplooien. En het financieel gezond zijn van een instelling is mede bepalend voor de cultuur, het werkplezier en de geleverde kwaliteit. Zorgen dat mensen de dingen kunnen doen waar ze goed in zijn, dat staat in mijn eigen loopbaan steeds centraal.”



Bron: Albert Schweitzer ziekenhuis