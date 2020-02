Zorginspirator.nl : “Er is meer mogelijk dan je denkt”

Ruim 1,2 miljoen professionals in Nederland zetten zich dagelijks in voor de mensen die zorg nodig hebben. Hoe zorgen we ervoor dat al die professionals geïnspireerd blijven werken in de sector? Een blik bieden op de carrièrekansen in de sector helpt daarbij. Zorginspirator.nl is een nieuw, veelzijdig instrument. Met behulp van actuele data en slimme algoritmen krijgen professionals concreet inzicht in hun persoonlijke werkperspectieven.

Zorginspirator.nl is een onafhankelijk online carrière-platform, speciaal voor professionals die bezig willen zijn met hun toekomst in de zorg. Op zorginspirator.nl krijgen zij een concreet en soms verrassend inzicht in hun persoonlijke werkperspectieven. Functies dichtbij en verder weg. Nu én in de toekomst. Een slim hulpmiddel dat de blik op loopbaanmogelijkheden in de zorg verruimt. Er is meer mogelijk dan veel mensen denken.

Zorginspirator is een initiatief van de sector zelf* en wordt ondersteund door het ministerie van VWS.

Met Zorginspirator willen de sociale partners stimuleren en faciliteren dat professionals meer regie krijgen over hun loopbaan in de zorg. Dat is hard nodig: het werk in de zorg verandert continu en jezelf blijven ontwikkelen is een must. Daarnaast verwachten de initiatiefnemers dat meer zicht op loopbaanmogelijkheden mensen zal behouden voor de zorgsector. * Werknemers- en werkgeversorganisaties verenigd in de arbeidsmarktfondsen A+O VVT, OOfGGZ, SoFoKleS (Kamer UMC), StAG, StAZ

Bron: zorginspirator.nl