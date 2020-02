Talkshow voor, door en met jongeren over het continu wisselen van hulpverleners in de jeugdzorg

Vandaag, op de laatste dag van de Week van Het Vergeten Kind, vond de vijfde editie van Het Vergeten Kind Talks plaats. Een talkshow voor, door én met kwetsbare kinderen in Nederland. Tijdens de talkshow ging presentator Beau van Erven Dorens in gesprek met jongeren, hulpverleners en beleidsmakers over het continu wisselen van hulpverleners in de jeugdzorg.

Beau van Erven Dorens in gesprek met The Unforgettables, leden van de jongerenraad van Stichting Het Vergeten Kind

De zes jongeren aan tafel, leden van de jongerenraad van Stichting Het Vergeten Kind, hebben bij elkaar 547 hulpverleners gezien sinds ze in het jeugdzorgsysteem terecht zijn gekomen. Dit is niet bovengemiddeld. Kinderen die in het jeugdzorg terechtkomen, zien veel verschillende hulpverleners. Bij Het Vergeten Kind Talks spraken de jongeren over welke effecten het wisselen van hulpverleners op hen heeft. Ook werden mogelijke oplossingen besproken en aanbevelingen voor jeugdzorg gedaan.

Jongerenraad van Stichting Het Vergeten Kind

“Ik zou graag willen dat de hulpverleners mij behandelen zoals ze hun eigen kind behandelen. In plaats van dat ze me zien als een probleemkind of een nummer”, aldus Destiny, lid van de jongerenraad van Stichting Het Vergeten Kind.

De verschillende hulpverleners die bij Talks aanschoven beamen dit. “Jongeren kunnen altijd bij mij terecht. Ook in het weekend of in de avond. Ik wil ze laten ervaren dat er ook volwassenen zijn die je wel kunt vertrouwen en die er daadwerkelijk voor je zijn”, zegt hulpverlener Samira Niks.

Kinderombudsvrouw

“Want aan de hulpverleners ligt het niet”, vertelt Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer, “zij doen hun uiterste best. Maar het systeem is niet ingericht op kinderen. Het kind moet centraal staan. Wat zij nodig hebben, nu én op de lange termijn. Dan pas gaan we kijken hoe we jeugdzorg zo goed mogelijk kunnen inrichten. Het gaat steeds over geld, maar kinderen die te maken hebben met honderd verschillende hulpverleners, dat is hartstikke duur én onwijs ineffectief”.

Beau sloot Talks af met een mooie boodschap voor de jongeren: “Blijf jullie verhaal delen en en verwarm de harten van de mensen. Jullie stem moet gehoord worden. Dan gaan de ogen en oren open van de mensen die het beleid bepalen. Dat er verandering moet komen, is duidelijk.”

Bron: Stichting Het Vergeten Kind