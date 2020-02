VCS Observation lanceert het vernieuwde BabyWatch bij Radboudumc Amalia kinderziekenhuis

Gisteren heeft VCS Observation het vernieuwde BabyWatch gelanceerd bij het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis in Nijmegen. Met de eerdere versie van BabyWatch volgden ouders couveusebaby’s via een livestream. De vernieuwde versie heeft twee nieuwe features: toegang voor verpleegkundig personeel én een online community. BabyWatch is de eerste oplossing in Nederland die deze drie functies combineert.

Verpleegkundigen op de afdeling Neonatologie ontvangen regelmatig telefoontjes van bezorgde ouders. Ouders willen natuurlijk graag zoveel mogelijk bij hun zieke of te vroeg geboren kindje zijn. Dit is niet altijd mogelijk vanwege werk, gezinsomstandigheden of herstel van de moeder na de bevalling.

Service voor ouders

Dankzij BabyWatch volgen ouders 24/7 hun baby via een livestream, die in verbinding staat met een webcam aan het bedje van de baby. Naast de normale controles en verzorging aan het bed, kunnen verpleegkundigen ook via een scherm in één oogopslag zien of een baby rustig slaapt.

In de online community kunnen artsen en verpleegkundigen ouders eenvoudig een update sturen. Daarnaast kunnen ouders vrienden en familie uitnodigen om mee te kijken met de baby. In deze community delen gekoppelde accounts foto’s, berichten en video’s met elkaar.

Veilig en toegankelijk



BabyWatch is toegankelijk op elk device met een internetverbinding. BabyWatch draait in een beveiligde omgeving en is 100% privacyproof. De bevestigde camera neemt geen geluid op.

Van testfase naar live

Afgelopen jaar heeft VCS Observation BabyWatch live getest op de afdeling Neonatologie. In deze testfase leerden artsen en verpleegkundigen werken met de vernieuwde BabyWatch en zijn storingen ontdekt en opgelost. Vandaag neemt Radboudumc de vernieuwde BabyWatch officieel in gebruik.

Bron: VCS Observation