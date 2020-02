Wat is het coronavirus (COVID-19)

Het coronavirus (COVID-19) is een virus zoals het virus dat een gewone verkoudheid veroorzaakt. De reden van de ophef rond het virus is dat het om een nieuwe soort gaat die we nog nooit eerder hebben gezien. SARS was ook een stam van coronavirus. SARS ontwikkelde zich in 2002 ontwikkelde en verspreidde zich snel over de hele wereld, en vervolgens verdween het plotseling in 2004.

De symptomen voor deze nieuwe stam (COVID-19) kunnen hoesten, kortademigheid en koorts zijn. In de meeste gevallen is het ziekteverloop na besmetting met COVID-19 (80%) mild zoals bij verkoudheid, 14% is ernstig en ~ 6% wordt ernstig ziek. De kans dat je aan het coronavirus zal overlijden is dus niet waarschijnlijk. Het coronavirus heeft een sterftecijfer tussen 2% en 4%, wat laag is in vergelijking met SARS. SARS had een hoog sterftecijfer. In vergelijking met de griep van dit seizoen , sterftecijfer 0,1%, ligt het sterftecijfer van COVID-19 wel wat hoger dan van griep. Aangezien de griep VEEL vaker voorkomt, zijn het werkelijke aantal sterfgevallen voor griep veel hoger dan voor het coronavirus, maar omdat coronavirus een hoger sterftecijfer heeft, zal er een hogere sterftetelling zijn dan bij griep als het coronavirus zich onbelemmerd zou verspreiden. Daarom zijn isolatie en quarantaine effectieve middelen om het COVID-19-virus uit te doven

Het lijkt erop dat de coronavirus COVID-19-stam zich op dezelfde manier verspreidt als griep (van persoon tot persoon). Maar recent onderzoek laat zien dat COVID-19 ook in de lucht kan zitten, hetgeen alarmerend is. Voor griep hebben we een ongelooflijk effectief vaccin heeft, hebben we nog geen voor het coronavirus maar hier wordt wel aan gewerkt.

Kortom: Als u of uw dierbaren ziek worden met een griepachtige of verkoudheidachtige ziekte, sluit dan eerst uit of het niet gewoon een griepje. Als er enige progressie is naar longontsteking, moet u snel telefonisch hulp zoeken van je huisarts. Als je gewoon een griepvirus hebt, neem maatregelen en blijf je thuis van je werk of school.

Nog Netflix een aanrader: Pandemic: How to Prevent an Outbreak https://www.netflix.com/nl/title/81026143

