Wat is het verschil tussen reiniging, desinfectie en sterilisatie?

Reinigen,desinfecteren en steriliseren worden nogal eens door elkaar gehaald. Het verschil is in het algemeen niet altijd even groot. Zo bestaan er producten die alleen reinigen, producten die alleen desinfecteren en producten die reinigen én desinfecteren. Het zit als volgt.

Reinigen

Reinigen is het verwijderen van alle zichtbare vervuiling. Bijvoorbeeld met gewone zeep.

Voor het blote oog lijkt het schoon, maar de ziekteverwekkers (pathogenen)

zitten er nog steeds. Sterker nog, vocht en sommige schoonmaakmiddelen vormen

de perfecte voedingsbodem voor nieuwe ziekteverwekkers.

Desinfecteren

Desinfecteren is het uitschakelen van de meeste ziekteverwekkers, maar niet allemaal. Met name resistente ziekteverwekkers zoals MRSA kunnen desinfectie overleven. Daarom is MRSA ook zo’n groot probleem in de gezondheidszorg

Steriliseren

Steriliseren is het vernietigen van elke vorm van leven. Hierbij worden extreme fysieke en/of chemische middelen gebruikt en/of speciale apparatuur, zoals een autoclaaf of sterilisator.

Om de verspreiding van virussen is desinfecteren de belangrijkste methode. Lees hier welke middelen je daarvoor kan gebruiken.