Zo voorkom je verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 door vervuild wasgoed van besmette patient

Als je voor iemand zorgt of hebt gezorgd die het coronavirus COVID-19 bleek te hebben. Of als je in contact bent geweest met iemand die besmet bleekte zijn, kan je kleding of ander wasgoed ook sporen van het virus bevatten. Hierna volgen tips hoe je het beste met dat wasgoed kan omgaan.

Was je wasgoed grondig!

Verwijderen en wassen kleren of beddengoed waar bloed, ontlasting, of lichaamsvloeistoffen op zitten direct!

Draag wegwerphandschoenen tijdens het hanteren van de vuile was en houd vervuilde voorwerpen uit de buurt van je lichaam. Reinig uw handen (met zeep en water of een op alcohol gebaseerde handontsmettingsmiddel) onmiddellijk na het verwijderen van uw handschoenen.

Lees en volg aanwijzingen op etiketten van was- of kledingstukken en wasmiddel nauwkeurig en was de was op de heetste temperatuur. In het algemeen, gebruik een normaal wasmiddel volgens wasmachine instructies en droog de was grondig met behulp van de warmste temperaturen van het kledinglabel.