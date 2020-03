Het Alexander Monro Ziekenhuis lanceert ‘De Smaakmaker’

Eten met smaak tijdens en na chemotherapie

Door chemotherapiebehandelingen bij (borst)kanker kan de patiënt een verandering van smaak of reuk ervaren. Daarnaast komt het voor dat de mond pijnlijk is door aantasting van slijmvliezen. Door smaakverandering kan het eten anders of niet smaken. Dit kan leiden tot een verslechterde inname van voeding en een verminderd welzijn van de patiënt. Hierdoor kan een patiënt verzwakt en/of minder fit worden. Tijdens een behandeltraject is het juist van belang om zo goed mogelijk in conditie te zijn. De inname van voldoende én de juiste voeding dragen hieraan bij.

De eerste AMZ-resultaten

Uit internationaal onderzoek blijkt dat smaakverandering voorkomt bij 45-84% van de patiënten die chemotherapie krijgen. Uit onderzoek onder 31 chemotherapiepatiënten in het Alexander Monro Ziekenhuis blijkt dat de patiënten behoefte hebben aan individuele ondersteuning op het gebied van voeding. Er worden 66 verschillende smaakveranderingen genoemd door 21 patiënten.

Ook wordt de negatieve impact van veranderde smaak op het gezinsleven genoemd. Daarnaast geven de oncologieverpleegkundigen aan baat te hebben bij de beschikbaarheid van een poliklinisch voedingsconcept op het gebied van smaak. Ze horen veel klachten op dit gebied en willen hier graag beter bij kunnen ondersteunen.

Van smaakprobleem naar Smaakmaker

Het Alexander Monro Ziekenhuis (AMZ) heeft met samenwerkingspartners (souschef Antonius Ziekenhuis Sneek, Landwaart Culinair) ‘De Smaakmaker’ ontwikkeld voor patiënten die met chemotherapie worden behandeld en die smaakverandering of -problemen ervaren. Door het kennen van het persoonlijk smaakprofiel kunnen keuzes gemaakt worden in voedingsproducten en smaakmakers om zo weer met smaak te kunnen eten.

Drie onderdelen

De Smaakmaker bestaat uit drie onderdelen: Eerst wordt een smaaktest met zes sterk op smaak gemaakte waters uitgevoerd bij de individuele chemotherapiepatiënt in ons ziekenhuis. De uitslagen worden in een persoonlijk smaakrapport weergegeven. Hierna wordt een folder met tips per smaaksoort uitgereikt. Aan de hand van de tips kan de patiënt thuis het eten beter op de persoonlijke smaak brengen. Vervolgens wordt de mogelijkheid geboden gerechten te proeven bij onze samenwerkingspartner op het gebied van voeding ‘Landwaart Culinair’. Hier kunnen patiënten dan ook terecht voor vragen over smaakversterkers die bij het eigen smaakprofiel passen.

Met het aanbieden van De Smaakmaker hoopt het AMZ niet alleen de voedingsinname van haar patiënten tijdens en vlak na chemotherapie positief te beïnvloeden maar ook het plezier in eten terug te brengen.

Over het Alexander Monro Ziekenhuis



Het AMZ is hét landelijk gespecialiseerde ziekenhuis voor het diagnosticeren en behandelen van borstkanker, goedaardige borstaandoeningen, erfelijke aanleg, familiair verhoogd risico, second opinions en vervolgtrajecten vanuit het bevolkingsonderzoek.

Bron: Alexander Monro Ziekenhuis