Zestien nieuwe termen in Nederlandse Gebarentaal vastgelegd in Queer Gebaren Glossary

Samenwerking tussen queer-dovengemeenschappen, Nederlands Gebarencentrum, Van Abbemuseum en Instituut Gebaren, Taal & Dovenstudies van Hogeschool Utrecht

De Queer Gebaren Glossary is een verzameling termen in Nederlandse Gebarentaal [NGT] met betrekking tot identiteit, emancipatie en politiek met als doel relevante terminologie te introduceren en toegankelijk te maken voor een groter publiek. Recent zijn er zestien nieuwe –bekende en onbekende – gebaren vastgelegd in NGT, voor termen als cisgender, heteronormativiteit, polyamorie en queer.

Zichtbaarheid geven

Alle termen beschrijven ervaringen, identiteiten en subgroepen binnen queer-gemeenschappen en machtsverhoudingen. Het gebruik van de juiste termen in gebarentaal wordt met de glossary gepromoot om zichtbaarheid te geven aan queer-dovengemeenschappen en inclusie te bevorderen. Er zijn zestien termen geselecteerd voor gebruik in NGT: aseksualiteit, binairisme, cisgender, essentialisme, feminisme, handelingsvermogen, heteronormativiteit, homonationalisme, identiteitspolitiek, intersectionaliteit, passing, polyamorie, privilege, queer, toe-eigening en zichtbaarheid.

Op de website van de Queer Gebaren Glossary van het Van Abbemuseum worden alle zestien gebaren getoond, inclusief de uitleg in NGT. De losse gebaren zijn ook toegevoegd aan het online gebarenwoordenboek van Nederlands Gebarencentrum [NGC].

Van term naar gebaar

In het project werkten NGC, Van Abbemuseum en IGTD samen met queer-dovengemeenschappen om de nieuwe termen te kiezen, ontwikkelen en documenteren. Eerst werden er twee Queer Gebarenateliers en een Transgender Gebarenatelier georganiseerd door NGC om termen te verzamelen en vast te leggen en daaruit werden er zestien gekozen. Vier ambassadeurs volgden vervolgens een workshop over vertalen van tekst naar gebarentaal van Instituut Gebaren, Taal & Dovenstudies [IGTD] van Hogeschool Utrecht.

Breder onder de aandacht

De ambassadeurs vertaalden de geschreven teksten die in A Queer Glossary van het Van Abbemuseum stonden naar NGT om de termen uit te leggen. “Mensen die NGT beheersen, kennen niet altijd queer-termen of queer-slang. Het doel is om reeds bestaande termen breder onder de aandacht te brengen bij een groter publiek”, vertelt Richard Cokart, junior onderzoeker bij NGC. “Ook waren er veel termen die nog geen eigen gebaar hadden.

Samen met onze ambassadeurs zijn er nu de eerste zestien bekende en onbekende gebaren onder de aandacht gebracht die bijdragen aan verdere uitbreiding van het lexicon en inclusie. Als vervolgstap willen we nog meer gebaren ontwikkelen en vastleggen.”

Tentoonstelling bij Van Abbemuseum

Er is ook een tentoonstelling van de Queer Gebaren Glossary bij het Van Abbemuseum in Eindhoven. De tentoonstelling is nog tot 30 maart te bezoeken.

Bron: pressmailings/Hogeschool Utrecht