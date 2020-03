Van insectenburger tot geprinte pizza

Hoe nieuwe uitvindingen ons voedsel veranderen

Wist je dat er inmiddels een heuse 3D-pizzaprinter bestaat dankzij financiering van de NASA? In Kweekvlees, fake vlees en pizza’s uit de printer neemt Sebastiaan van de Water je mee langs een wervelwind aan technologische innovaties die op dit moment door de voedselsector raast.

Huidig voedselpatroon onhoudbaar

Wat we eten, gaat de komende jaren drastisch veranderen. Ons huidige voedselpatroon is onhoudbaar, maar gelukkig schiet de technologie te hulp.

Maaltijdpillen in aantocht?

Gaan we binnenkort allemaal aan de insecten? Welke bizarre mogelijkheden bieden in het lab gekweekt vlees? Kweken we het gros van onze smaakrijke gewassen in paars verlichte flatgebouwen waar geen zonnestraal bij kan? Printen we thuis pizza’s met een 3D-voedselprinter? En hoe zit het eigenlijk met de lang geleden beloofde maaltijdpillen? Dit nieuwe deel van de serie Pocket Science praat je in no-time bij over de wetenschappelijke zoektocht naar het eten van de toekomst.

Over de auteur

Sebastiaan van de Water is freelance journalist. Hij schrijft onder meer voor New Scientist, Het Parool en HvanA. Eerder verscheen van hem in deze serie Sociale robotica – de onstuitbare opmars van menselijke machines.

Verschijningsdatum: 10 maart 2020

Omvang: 104 pagina’s

ISBN: 9789085716792

Prijs: €10,99