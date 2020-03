Europa nu epicenter van de COVID-19 pandemie

In 13 nieuwe landen/gebieden/gebieden hebben zijn er nu besmettingen van COVID-19 in de afgelopen 24 uren gemeld. De directeur-generaal van de WHO zei gisteren dat Europa nu het epicentrum van de pandemie is geworden, met meer gemelde gevallen en sterfgevallen dan de rest van de wereld samen, afgezien van China.

Veel landen handelen nu op de acht pijlers van het Strategisch Paraatheids- en reactieplan van de WHO. Voor meer informatie, zie hier.



Who publiceerde op 13 maart richtlijnen over ‘Clinical management of severe acute respiratory infection (SARI) when COVID-19 disease is suspected’ on 13 March. Het document biedt clinici bijgewerkte tussentijdse begeleiding over tijdige, effectieve en veilige ondersteuning van patiënten met verdachte en bevestigde COVID-19. Voor meer informatie, zie hier.

COVID-19 situatie in getallen en nieuwe gevallen in laatste 24 uur

142 539 bevestigd (9769 nieuwe)

5393 sterfgevallen (438 nieuwe)

China: 81 021 bevestigd (18 nieuw) 3194 sterfgevallen (14 nieuw)

Buiten China: 61 518 bevestigd (9751 nieuw) 2199 sterfgevallen (424 nieuw)

135 landen/gebieden/gebieden (13 nieuwe)

WHO-RISICOBEOORDELING

China Zeer hoog

Regionaal niveau Zeer hoog

Wereldwijd Niveau Zeer hoog

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

De strategische doelstellingen volgens de WHO zijn: