FNV roept kabinet en zorgwerkgevers op NU met ontzorgmaatregelen te komen

Vakbond FNV wil dat kabinet en werkgevers in de zorg zo snel mogelijk met maatwerkoplossingen komen om het zorgpersoneel te ontzien. Zeker als vandaag of morgen besloten wordt dat alle scholen en kinderdagverblijven in Nederland gaan sluiten. ‘Er had eigenlijk al een plan moeten liggen in heel veel zorginstellingen, want in sommige instellingen lopen ze nu al achter de feiten aan’, zegt Elise Merlijn, bestuurder FNV Zorg & Welzijn. ‘Het is code rood in zorgland. De samenleving leunt op dit moment op de zorgwerkers en zij horen zich dan ook niet druk te hoeven maken over hun privésituatie.’

Professioneel en gecoördineerd ontzorgen



Merlijn: ‘We zien nu allerlei berichten voorbij komen op social media waarop zorgverleners vrijwilligers oproepen om hun kinderen op te vangen of boodschappen en de was voor ze te doen. Dit moet juist professioneel en georganiseerd gebeuren. Het kabinet, werkgevers en werknemers vanuit de zorg, onderwijs en kinderopvang moeten gezamenlijk bespreken wat mogelijk is om met de juiste maatwerkoplossingen te komen. Zodat de werknemers met vitale beroepen de samenleving draaiende kunnen houden. Vanuit allerlei zorginstellingen in Nederland komen vragen en verontrustende verhalen binnen bij de FNV. De wil om extra te werken, is er bij iedereen, in de verpleeghuizen, kinderopvang en acute zorg. Maar vaak zijn het de praktische en financiële zaken waar ze nu tegen aan lopen. ‘Extra kinderopvang moet de werkgever gratis aanbieden, net als een maaltijdservice en boodschappenservice.

Ga met de werknemers in gesprek en vraag wat ze nodig hebben’, zegt Merlijn. ‘We horen nu verhalen van ziekenhuismedewerkers die oorspronkelijk ingeroosterd stonden, maar nu naar huis worden gestuurd, omdat geplande operaties niet meer doorgaan. Terwijl hun collega’s op de intensive care dubbele diensten moeten draaien. Ze kunnen wellicht niet het werk voor de primaire zorg van elkaar overnemen, maar faciliteer als ziekenhuis dan wel de mogelijkheid dat die collega’s elkaar op praktisch zaken kunnen ontzien. Bijvoorbeeld door op te letten dat het personeel bijtijds eet en drinkt, een plaspauze kan nemen of met de administratieve handelingen. In tijden van crisis moeten we allemaal creatief zijn. Maar laten we het wel georganiseerd en professioneel doen.’

Veiligheid voor personeel voorop



Steeds meer zorgwerkers voelen zich niet meer veilig op de werkvloer. Beschermingsmateriaal, zoals mondkapjes, raakt op of moet opnieuw worden gebruikt. Merlijn: ’Ook dit is iets waar werknemers zich niet druk over zouden moeten maken. Zolang het personeel niet veilig hun werk kan doen, vormen zij ook een grote bron van besmetting voor andere patiënten en cliënten. Of het nou om medewerkers in de ziekenhuizen, de thuiszorg of gehandicaptenzorg gaat, hun gezondheid en veiligheid moet gegarandeerd worden.’

Bron: FNV