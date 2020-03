Univé sluit uit voorzorg alle winkels

Coöperatie wil besmettingsrisico corona voorkomen en wijst op alternatief contact

Univé sluit per direct alle winkels tot in ieder geval 6 april. In het belang van zowel haar leden als haar medewerkers wil de coöperatie het risico op coronabesmetting voorkomen door fysiek contact zoveel mogelijk te vermijden. Dat een afspraak in de winkel of op locatie de komende weken even niet mogelijk is, betekent volgens Ron Bavelaar, voorzitter van de Raad van Bestuur bij Coöperatie Univé, niet dat dit ten koste gaat van Univé’s serviceniveau. ‘Onze leden kunnen telefonisch en online contact opnemen met Univé, we hebben onze capaciteit op deze kanalen verhoogd,’ aldus Bavelaar. De bestuurder benadrukt dat het besluit tot algehele winkelsluiting een kwestie van prioriteit is: ‘Het gezondheidsbelang van onze leden en medewerkers gaat boven alles.’



Algehele winkelsluiting

Hoewel het kabinet afgelopen weekend al besloot tot de sluiting van scholen, kinderopvang en horeca, zijn preventieve coronamaatregelen van de overheid richting retailers vooralsnog minder vergaand. Toch beluit Univé wel al tot algehele winkelsluiting, om zo fysiek contact tussen medewerkers onderling en met leden, en daarmee het besmettingsrisico, te minimaliseren. Eerder deze maand gingen Brabantse Univé-winkels al op slot, terwijl inmiddels vrijwel alle medewerkers vanuit huis de dienstverlening voortzetten.



Zekerheid geven

Dat Univé niet op overheidsinstructies wacht om haar winkels te sluiten, komt volgens Bavelaar mede voort uit haar karakter als coöperatie, waarbij het ledenbelang voorop staat. ‘Van oudsher is Univé een regionaal betrokken coöperatie, die dichtbij haar leden staat.

Onze winkels spelen een centrale rol in onze relatie met en serviceverlening naar onze leden,’ aldus de bestuurder. ‘We helpen hen risico’s te voorkomen en te beperken, willen ze zekerheid geven. En dat geldt vooral voor een thema als gezondheid. Als we door het vermijden van fysiek klantcontact het besmettingsrisico kunnen beperken en intussen onze leden zoveel mogelijk telefonisch en online helpen, bereiken we dat doel.’



Univé-winkels

Univé kent 110 winkels in Nederland, die telefonisch wel gewoon bereikbaar blijven voor service. Univé-leden kunnen via de website een winkel in hun omgeving vinden en contact opnemen. Daarnaast kunnen ze contact zoeken via de online contactmogelijkheden en via social kanalen van de coöperatie.

Bron: Univé